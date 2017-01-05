سلسلة استقبالات لوزير الثقافة غطاس خوري

استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري في مكتبه في الوزارة اليوم، رئيسة لجنة “مهرجانات البستان” ميرنا البستاني ورئيسة لجنة “مهرجانات بيت الدين” نورا جنبلاط، وتم عرض عدد من المشاريع، اهمها انشاء دار للاوبرا في بيروت.

كما التقى الوزير خوري رئيس بلدية جبيل زياد حواط، واجريا جولة افق تركزت على واقع المدينة التراثي، حيث وعد خوري بـ”القيام بجولة الى المدينة لزيارة المواقع الاثرية والتراثية”.

وكان الوزير خوري اطلع من الفنان زاد ملتقى على تحضيراته لتمثيل لبنان في بينالي فينوس، فتمنى على الوزير المشاركة في حفل الافتتاح.

كذلك عرض وزير الثقافة مع مدير “المركز الدولي لعلوم الانسان” في جبيل الدكتور ادونيس عكره آلية عمل المركز، ووضعه في اجواء المؤتمر الاقليمي التحضيري الذي يسبق المؤتمر الدولي لعلوم الانسان في مدينة لياج البلجيكية.

ومن زوار خوري، بيار بارد الذي بحث في موضوع المكتبات المجانية في مدنية بيروت وخارجها.

وفي موضوع السينما اللبنانية، اطلع خوري من المخرج ميرجان بوشعيا، على التطور الحاصل في معظم المهرجانات السينمائية العالمية، لا سيما ان فيلم المخرج “فيلم كتير كبير”، شارك في عدد منها ونال جوائز مميزة، ووضع مع اشقائه مكتبهم الانتاجي بتصرف الوزارة.

كما استقبل وزير الثقافة لجنة تخليد عمالقة الشرق برئاسة انطوان عطوي واطلع منهم على برنامج اللجنة للعام 2017