«قصور ومتاحف من لبنان» لسمير البساط كتاب جامع… موثق.. معزز

كتاب مختلف صدر لسمير البساط بعنوان «قصور ومتاحف من لبنان». في طباعة فخمة وغلاف انيق من الحجم الكبير الذي يتناسب مع حجم المادة موضوع البحث والتوثيق لم يترك الكتاب أي معلم في لبنان يتعلق بالقصور والمتاحف الا وتطرق إليه بحثاً في العمق ان من حيث التأسيس إذا كان متحفاً أو من حيث البناء إذا كان قصراً.

وذلك بأسلوب موثق ودقيق لا يترك مجالاً لالتباس أو غموض.

ولتعميم الفائدة كان الشرح بالعربية والانكليزية كي يستفاد من الكتاب في لبنان والوطن العربي والخارج.

عمل ان دل على شيء فعلى هدف حضاري يبرز أهمية هذا الوطن على الصعيد الثقافي والمعماري كواقع لا خلاف عليه على الرغم من كل الأوضاع التي مرّت والتي تمر.

لكن الإرث الحضاري يبقى فوق كل المجريات والأحداث.

شهادات قيمة من قبل رسميين معنيين قيلت بالكتاب نورد منها:

{ الوزير روني عريجي قال:

– «قصور ومتاحف من لبنان» حكاية العراقة والتاريخ لبقعة من هذا المشرق، تختزن تنوعاً هائلاً من ملامح الحضارات التي تعاقبت على مر الاحقاب، كتاب سمير البساط صفحات تدوين من الذاكرة وتحريض على رعايتها والحماية. عبر هذا الكتاب التوثيقي نسترجع بعضاً من تاريخ لبنان في فن العمارة والقصور التاريخية النابع من الهوية التراثية، ومن استيحاءات الفنون لدى شعوب المنطقة العربية وعصر النهضة الاوروبي».

«كتاب سمير البساط مبادرة واعية تنويرية، تسهم في تزكية الوعي الوطني على أهمية آثارنا وعراقتها وإلى جذورنا الضاربة في عمق التاريخ، وهي دعوة للحفاظ عليها والاستفادة منها في تنشيط حركة السياحة الثقافية في الداخل اللبناني لدى أهل المناطق، إضافة إلى إبراز وجه لبنان الحضاري كعنصر جذب للسياح الأجانب. «قصور ومتاحف من لبنان» كتاب – دعوة ذكية للتعرّف إلى وطننا وخدمة لوجه لبنان الحضاري الثقافي.

{ الوزير رمزي جريج قال:

– موسوعة «قصور ومتاحف من لبنان» بطبعتها الجديدة للإعلامي سمير البساط، بعد طبعاتها السابقة تحفزنا على التعمق أكثر في ما يزخر به لبنان، على امتداد بقعته الجغرافية الصغيرة الحجم، من تراث معماري هو مزيج من تراكم ثقافي غربي وشرقي مطعم بلمسة محلية فريدة ومميزة، اختصر المؤلف في موسوعته بالصور والنص حقبة تاريخية مهمة من عمر الوطن لا تزال شاهدة على ما كانت عليه القصور والسرايات اللبنانية من ابهة».

«هذه الموسوعة قيمة مضافة للباحثين والمؤرخين وطلاب كليات الهندسة المعمارية، فأرجو ان تصير لهم مرجعاً لما تحتويه من ابنية تراثية لا تزال تشكّل على قدمها علامة فارقة في الفن المعماري وانجازاته».

{ الوزير ميشال فرعون قال:

– «وانت تتفحص كتاب «قصور ومتاحف من لبنان» تشعر وكأنك تنتقل من قصر إلى متحف في مختلف المناطق اللبنانية وكأنك تعود بالتاريخ إلى حقبات ومراحل تبين لنا ان لبنان يتكل ويتكئ على حضارات وتراث وثقافة هي عنوان السياحة الثقافية التي نؤمن بها وبأهميتها.

ان القصور والمتاحف التي يتمتع بها لبنان مهددة بالزوال في ظل هجمة الباطون المسلح على كل بقعة خضراء أو ابنية تراثية تذكرنا بمجدنا الغابر أو أي قيمة تاريخية ما تزال توثق تاريخنا العريق، ومع ذلك ما زال لبنان يتمتع بقصور ومتاحف شاهدة للعيان تعيد ذاكرتنا إلى سنوات وسنوات وتعتبر قبلة أنظار المواطنين والسيّاح. وهمنا المحافظة عليها والعمل معاً من أجل ان تبقى زينة السياحة الثقافية».

«وانت تقلب صفحات قصور ومتاحف من لبنان تنعكس امامك صورة الماضي الجميل البعيد والقريب، بزخرفة فريدة وتأن هندسي وفن راق وعصور مرّت من هنا وتركت وراءها جمالية المشهد، وعهود تركت بصماتها في أعمدة وسقوف واثريات.

… كتاب يحمل عنواناً عن المتاحف والقصور يبقى شاهداً على التاريخ بأن عصور وحقبات مرّت على لبنان وذهبت… وبقي لبنان».

كما كانت كلمات عن الكتاب لكل من وزير الإعلام السابق وليد الداعوق، ووزير السياحة السابق فادي عبود بنفس الإشادة بالكتاب ومضمونه وقيمته الأثرية والحضارية والتوثيقية.

يقع الكتاب في 430 صفحة من القطع الكبير وهو قيمة مرجعية فيه من الجهد والتنقيب والبحث الدؤوب الشيء الكثير..