الإعلام والمال

لا أحد يستطيع أن يغضّ الطرف عن أهمية الإعلام، ليس في لبنان فحسب، بل وفي كل أنحاء العالم، لأن هذه الوسيلة أصبحت مثل الماء والهواء، لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً من هنا تأتي خطورتها، لأنه مثل أيّ راعٍ إن كان صالحاً صُلحت رعيته وإن كان طالحاً، فإن خراب المفاهيم والعقول ستجد طريقها السهل إلى المنازل والعائلات! من هنا لا أحد ينفي الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، هذا بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي أحدثت ثورة في عالم الاتصالات وحولت الكرة الأرضية قولاً وفعلاً إلى قرية في هذا الكون الفسيح.. ونحن في هذا الوطن السعيد، نعاني من زحمة وتخمة في وسائل الإعلام على جميع الصعد، وهذا الأمر يسرّنا ويسعدنا ويفرّج عنا، بعدما صارت السلوى الوحيدة التي تونّس ليالينا التي يقضّ مضاجعها غول الغلاء المستفحل..

وقد اعتقدنا وظننا بعد هذا الحشد الهائل بأن البركة قد حلت علينا، فحمدنا الله حمداً شكوراً واستبشرنا خيراً، لكن فرحتنا لم تصل إلى (قرعتنا) كما تقول العامة، مع التنويه والإشارة إلى قلّة عرفت كيف توازن بين حقها في الكسب المادي – الإعلاني، وبين احترام جمهور المشاهدين الذي يفرق بين الغث والسمين المتّسم بالحكمة والرصانة والاهتمام بكل ما يفيد ويرضي الذوق، وهي انتزعت بذلك الإعجاب و الاحترام حتى في برامج التسلية والترفيه أيضا.. أما الأكثرية الساحقة من هذه الوسائل، فإنها عمدت إلى التشويق مستخدمة كل ما يملكه الإعلام من جذب لحشرية النّاس لمعرفة الحالات الشاذة والنادرة التي يُعاني منها أيّ مجتمع وكل محجوب مرغوب، ومن هنا عرفت كيف تستثمر وكيف تكسب الكمّ الكبير من الاعلانات الذي يُثري أصحابها وذلك على حساب كل القيم الإنسانية، وما علينا سوى أن نراقب، حى نصاب بالذهول من برامج أتخمت الشاشات بكل ما هو هابط إلی حدّ القرف والإشمئزاز، ونحن لا نصدّق ما نرى وما نسمع وكأن البذاءة والإسفاف والإبتذال هي القواسم المشتركة بين السموم التي تعرضها دون وازع أخلاقي، ويا ليتها في ما تبثّه تطرح بديلاً واحداً!! والواضح أن السادة أصحاب هذه الوسائل الهدّامة لا يرجون سوى الربح والسريع وجني الثروات بغضّ النظر عن النتائج السلبية التي تصيب بسهامها شرائح مهمة من المجتمع.. وحتى لا تتحوّل الحرية المعطاة لها إلى تسيّب وانفلاش، لا يراعي حرمة ولا يصون الأجيال التي يمكن أن تضيع وتنحرف فيخسر الوطن مستقبله، فإنه من المفروض أن تتضافر الجهود والنيّات الحسنة لجبه الإنحراف والمنحرفين بشتی السبل.

نزار سيف الدين