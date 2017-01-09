قلب على ورق

لهف نفسي على زمن ولّى كان نعم العيش بالصدق والأمان للأقارب والأغراب

عيشاً كان وافياً كافياً للغني والفقير وقناعة بالحياة وكل ما فيه حلالاً مستطاب

كان الوفاء يظلله والتعامل بالإخلاص والصدق يعتمره وكان عذباً كصب السحاب

لا تلاعب بقوت البشر ولا خداع بالأسعار ولعمره ما كان الصدق والأمانة باحتجاب

اليوم استشرى الفساد بالوطن وعمت الفوضى بحياة المواطنين بعد فقدان اللباب

وبعد موت الضمائر وجفاف المشاعر وتحجر القلوب فكثرت العيوب وضاع الصواب

أصبحنا نسمع ما لا يُسمع من جرائم متعددة الأشكال واختلاف الأنواع من القهر والعذاب

هذا والد يقتل طفليه دون ذنب ويقتل نفسه وكأنه أراد لحياته استعجال العقاب

وهناك من يسرق الشعب بشتى الوسائل والطرق دون حق لا من سؤال ولا جواب

حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الانحلال والانحطاط من كلام كأسهم الصيّاب

نرى ونسمع عن بعض الأبناء عدم مراعاة حق برْ الوالدين بما هو ليس بمستتاب(1)

الأم التي جعل الله سبحانه رضاها من رضى الله بكل مراحل حياتها ليوم الحساب

وجعل الجنة تحت أقدامها لما تبذله من تضحيات لأجلهم خوفاً عليهم من أي مصاب

وهي التي تجعل لهم أرضها ذليلة وسماؤها ظليلة رعاية وعناية وتضحية بانسكاب

هي التي تخاف عليهم ولو من هبة هواء باردة أو شمس حامية أو أي وصاب(2)

وهي الساهرة على راحتهم وخدمتهم بملء محبتها حتى يكبروا ويبلغوا سن الشباب

ولدى بلوغهم السن نراهم يعارضون الأهل من أي كلمة بكل ارتقاب

إنما ليس الجميع سواسية لأن هناك الأبرار يدارون الوالدين دون انقضاب(3)

وبراعون سنبن عمرهم رعاية ومحبة ويؤثرونهم على أنفسهم دون ارتياب

لكن ويا للأسف ا لشر تغلب على الخير وتلون بالفساد بألف لون وخضاب

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(1) ليس بمستتاب: ليس له توبة

(2) الوصاب: المرض والوجع الدائم

(3) انقضاب: انقطاع

(4) الخضاب: المتغير الألوان