بعد رحيل المؤسِّس محمود ماميش وقرار وزير الثقافة د. غطّاس خوري

من أبرز وأهم القرارات الثقافية التي أعلنها وزير الثقافة د. غطّاس خوري أخيراً، تبنّيه ووزارته مسؤولية إعادة «مسرح البيكادللي» إلى الساحة اللبنانية الثقافية والفنية، خلال مرحلة زمنية لن تطول، بعدما تعرّض المسرح المذكور إلى «عثرات» خلال مرحلة الحرب اللبنانية، أجبرت صاحبيه الراحلين محمود ماميش وخالد عيتاني، على التوقف عن استمرار تقديم الفنون المسرحية والموسيقية الراقية، ومنها ما هو لبناني، عربي، وعالمي، ولتحدث بعد ذلك عملية حرق للمسرح، وسرقة محتوياته من كريستال وتحف فنية، ومنها و«اختفاء» «البورتيريه» الشهير للفنانة فيروز، وهو الحدث الذي لم يُعرف بعد، مَنْ أقدم عليه؟!.

فما هي حكاية قصر البيكادللي الواجب سردها، تنويراً لأجيال لبنانية لم تواكب انتعاشاته في مرحلة قبل الحرب بسنوات، ثم تعثّره، ووصولاً إلى حرقه وسرقة محتوياته النفيسة، الأمر الذي أدّى إلى توقفه، مع بقاء الإسم الكبير ممثلاً لذكرى جميلة عن مرحلة فنية وثقافية رفيعة المستوى.

تاريخ «قصر البيكادللي» يروي أنّ المهندس اللبناني «وليم صيدناوي» هو مَنْ شيّده، وأنّ الصالة تتسع لحوالى (800) شخص، وأنّ الافتتاح كان في العام 1965.

روايات كثيرة تمّ جمعها من جيل عايش وعمل في مسرح «قصر البيكادللي» ومنها على سبيل المثال، أنّ روّاد هذا المسرح، كانوا يتابعون مختلف العروض المسرحية، بزي «السموكن»، وأنّ الموظفات هن من يتولين العمل فقط، دون الرجال، وأنّ مقاعد المخمل الدافئ كانت الأكثر «شياكة» وأناقة بين مقاعد كل صالات العرض في لبنان، إضافة إلى أنّ ثريا ضخمة زجاجها مصنوع من الكريستال كانت تزيّن وسط المسرح، وكذلك صورة الفنانة السيدة فيروز الكبير وبحجم الفنانة الطبيعي كانت محط أنظار كل الرواد، ما يعني قدرة اللبناني على تقديم وهندسة كل ما هو سحر جاذب وخارج عن المألوف.

ولكن كل هذه القصص لن تبقى أسيرة الماضي، «وقصر البيكادللي» لن يستمر مجرّد خبر حنين، أو أطلالاً لمسرح ثقافي متفوّق بكل تجهيزاته وهندسته، هجرته الحياة، لأنّه سيتجهّز، وتتم إعادته إلى ما كان عليه، بعد القرار الجريء الذي أعلنه وزير الثقافة د. غطّاس خوري، عبر شاشات التلفزيون..

وبالعودة إلى بعض «مفاخر» مسرح «قصر البيكادللي»، نروي أنّ المؤسِّس الراحل محمود ماميش، بالشراكة مع «خالد عيتاني» افتتحا مسرح «قصر البيكادللي» بمسرحية «هالة والملك» للأخوين عاصي ومنصور الرحباني والفنانة السيدة فيروز، لتتوالى من ثم العروض الضخمة على المسرح المذكور، ومنها: «صح النوم» و»يعيش يعيش» و»الشخص»، و»جبال الصوان»، كما قدّمت نجمة الاستعرض والمسرح والسينما الفنانة المصرية «شريهان» عروض مسرحيتها الشهيرة «شارع محمّد علي» وكذلك النجم عادل إمام الذي عرض مسرحيته «مدرسة المشاغبين» على المسرح المذكور، فيما العروض الأجنبية كانت «باليه البولشوي» و»الكوميدي فرانسيز» وفرق «فيلها رموتيك وميوزيك أوف دوزدن»، و»رويال باليه»، إضافة لاستضافة الفنان الراحل ملحم بركات، وزميلته الفنانة ماجدة الرومي، وكذلك المسرحيات الأخيرة للفنان زياد الرحباني، وأخيراً مسرحية «بترا»، إضافة إلى الفنانة المصرية الأصل الفرنسية الجنسية داليدة، التي أحيت أربع حفلات، وكل الاستضافات الأخيرة تمّت في زمن ما بعد الإقفال الأوّل «لقصر البيكادللي» بفعل الأحداث اللبنانية التي أشعلت «بيروت» تحديداً منذ العام 1975 واستمرت حتى العام 1990..

ونذكر أنّه في يوم انطلاق «قصر البيكادللي»، كان «مسرحاً مع قليل من العروض السينمائية» وأنّ أوّل فيلم تمّ عرضه كان «دكتور زيفاكو» من بطولة النجم العربي – العالمي عمر الشريف، وكذلك مجموعة من الأفلام المتميّزة لكل من المخرجين يوسف شاهين وهنري بركات وعاطف الطيب¡ الذي عرض فيلمه الوطني «ناجي العلي».

وليوم الافتتاح، جُهّز مسرح «قصر البيكادللي» بأحدث التقنيات العالمية، فالإضاءة صمّمتها «شركة ستراند» الشهيرة، ليتمكّن الفنانون، بفعل تصميم الإضاءة، من استخدام الضوء في صناعة المشهد المسرحي، فيما الصوت تكفّلت به «شركة وستينغ إلكترونيك ساوند سيستم»، وهي الشركة ذاتها التي أعادت تجهيز أحد المسارح الكبيرة في مدينة «ميلانو» الإيطالية، كان قد تعرض للحريق الذي أتى على كل محتوياته..

أما المقاعد المخملية والديكورات المبهرة ومجمل الهندسة الداخلية، فقد تولّتها شركة «كينيت» الفرنسية الشهيرة بصناعة مقاعد حالات أشهر دور الأوبرا والسينما في العالم، وبتصميم ديكوراتها..

وبالرجوع أيضاً إلى سنوات من الماضي، يتبيّن أنّ شراكة «ماميش – عيتاني» قد تمّ فضها، لتستمر العائلة البيروتية وحدها بإدارة البيكادللي بتوجيه من «خالد عيتاني» وصولاً إلى اليوم المشؤوم الذي احترق فيه هذا الصرح الثقافي – الفني في وسط «شارع الحمراء»، ما دفع بالمستثمر البيروتي إلى إقفال القصر، لتعود من ثم الملكية لصاحبها «الشركة الوطنية لضمان الودائع».

قصة التأسيس والعروض وكل ما شهده «قصر البيكادللي» من أحداث، لا تنتهي عند هذا الحد، لأن الشريك السابق «محمود ماميش» قرّر العودة إلى «البيكادللي» في العام 2002، بناء على رغبة الرئيس الشهيد «رفيق الحريري»، وجاءت عبر حديث دار بين الرجلين، بدأه الرئيس الشهيد بالقول: «يا محمود، سأكون أسعد إنسان لو بترجع وبتفتح المسرح.. رجّع البيكادللي يا محمود بمثل ما كان عليه»..

كلام الرئيس الشهيد كان نابعاً عن قناعته بأنّ «بيروت» عاصمة لبنان والعرب، المتميّزة بالثقافة والفنون ومختلف العلوم، تستحق أن يكون في وسطها مسرح يحقّق لكل اللبنانيين، وتحديداً للبيارتة منهم، وكذلك لكل العرب والأجانب، الإشعاع الثقافي – الفني والازدهار السياحي.

وبناء على رغبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شمر محمود ماميش عن ساعديه وباشر بتحضير الخرائط، مع نخبة من مهندسي لبنان، وكذلك المتطلبات والتجهيزات التقنية والفنية، لكي يعود «قصر البيكادللي» إلى ما كان عليه من روعة ورقي واناقة، وكان «ماميش» يردد «ان الافتتاح سيكون بكبار من لبنان لهم مكانتهم في دنيا المسرح والغناء».

كل ذلك، حدث في بداية العام 2005، وحيث استعاد «البيكادللي» مؤسِّسه «ماميش» وباشر بورشة عمل ضخمة، لتنفيذ رغبة الرئيس رفيق الحريري، فالثريا الضخمة التي كانت «رمامة المسرح» وسُرِقت، استبدلت بواحدة من الطراز والثراء ذاتهما، ولوحة الفنانة «فيروز» تبيّن أنّها نجت من الحريق، ولكن لم يكشف «محمود ماميش» عن مكانها وأين سيكون موقعها الجديد، لاسيما أن لـ «قصر البيكادللي» عدة صالونات مثل «صالون أوجيني» (عشيقة نابليون)، و»الصالون الانجليزي» و»اللاونج روم»… وفي كل هذه الصالونات، كما على المساحة العرضية التي تبدأ من بوابة المسرح ثم نزولاً للدرج المؤدي إلى القاعة، كان مقرّراً عرض صور لا يراها النّاس في الشارع، لفنانين كبار، مسرحيين وأدباء وشعراء وموسيقيين، رفعوا من شأن «القصر» بفعل مشاركتهم جميعاً في عروضه السابقة… لوحات زيتية لوجوه هؤلاء، تستكمل بواحدة للسيدة فيروز (إضافة للصورة الكبيرة) وأخرى للفنان زياد الرحباني، وجبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وعاصي الرحباني، ومنصور الرحباني، وزكي ناصيف، ووديع الصافي، وصباح، وربما – كما ذكر – لغير هؤلاء من الفنانين اللبنانيين والعرب والغربيين، وليكتفي، بكل ثقة واطمئنان، بتحديد العروض التي سيستضيفها «البيكادللي»، وحيث أعلن: «بعد اليوم ما عندي إلا مسرحيات وسيمفونيات وفرق عالمية ومحلية وعربية»، لينتقل من ثم للحديث عن مشاريع أخرى يتم تجهيزها «على نار هادئة» للمرحلة المقبلة التي ستلي افتتاح «البيكادللي»، ومنها، إعادة سينما «سان شارل» في مبنى فندق «الهوليداي إن» التي كانت حديث اللبنانيين بمقاعدها وديكورها وتجهيزاتها، وكان قد تمّ افتتاحها في العام 1975، لكنها لم تعرف الاستمرارية لأكثر من أسابيع قليلة، بفعل النيران التي التهمت كل محتوياتها وكذلك القاعة الرئيسية، جرّاء الحرب اللبنانية التي اندلعت في كل لبنان، وأصاب ضررها بالتحديد، العاصمة «بيروت»، إلا أنّ تعقيدات عديدة حالت دون تحقيق كل هذه الأماني لصاحبها الذي شاء له القدر أنْ يرحل عن هذه الدنيا.

ويبقى السؤال: كيف وصل «محمود ماميش» إلى ما وصل إليه من نجاحات عبر تحقيق المشاريع الثقافية والفنية المحلية والعربية والغربية؟.

يروي المقرّبون من الراحل (ما زالوا على قيد الحياة وهم في أعمار متقدّمة): في العام 1936، امتلك «محمود ماميش» مع إخوته دار عرض سينمائي في مدينة «عكا» بفلسطين… وعندما انتقل إلى بيروت، عمل عند الموزّع السينمائي «تيودور خياط» (وكان يحتكر حق عرض كل أفلام الموسيقار فريد الاطرش)، وأن مسؤولية محمود ماميش كانت محدّدة بـ «الاشراف على نسخ الافلام والكشف عن حالتها… ومن هذه الوظيفة التي فرضت عليه معايشة الأجواء السينمائية، تدرّج، بعد عام واحد، بأكثر من «مغامرة» ناجحة ليصل، بالعزيمة والاصرار إلى ما وصل إليه، كعاشق للفنون والثقافة وتشييد الصروح الفنية المتميّزة، ولتقدّم أرقى الأعمال المسرحية والموسيقية..

وكما عدنا إلى ماضي مسرح «قصر البيكادللي» نعود إلى ما سيكون عليه هذا الصرح الفني والثقافي، في المستقبل القريب، بعد قرار وزير الثقافة د. غطّاس خوري الذي أخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق «عودة «قصر البيكادللي» إلى لعب دوره»، و»إن وزارة الثقافة ستتولى تنفيذ هذه المسؤولية»..

وعد، حمل لكل اللبنانيين الفرح، ولكل المثقفين والفنانين، الأمل الكبير بالعودة إلى الأعمال المسرحية الكبيرة المحلية والعربية والغربية، لتستعيد «بيروت» موقعها التنويري والثقافي وفي مختلف مجالات الفنون، وهو الدور الذي تراجع على أثر حريق «البيكادللي»، وتحوّل معظم دور العرض في «شارع الحمراء» إلى محلات تجارية للأزياء وما شابه؟!..

ولتبقى علامة الاستفهام الكبيرة: متى سيتحقق هذا الأمل، ومتى سيبدأ وزير الثقافة بتنفيذ الوعد؟! ومتى سيعود «قصر البيكادللي» للحياة؟!.