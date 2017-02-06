إطلاق أمسيات الموسيقى الأوكرانية

أحيت السفارة الأوكرانية في لبنان بالتعاون مع جاليتها، حفلاً موسيقياً بعنوان “الشتاء الأوكراني”، أوّل حفلة ضمن سلسلة أمسيات الموسيقى الأوكرانية في لبنان، على خشبة مسرح كركلا في سن الفيل، بحضور شخصيات دبلوماسية، أكاديمية واجتماعية، بالإضافة لحشد من خريجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان وأبناء الجالية الأوكرانية.

افتتح الحفل سفير أوكرانيا ايهور أوستاش، مرحّباً بالحضور وبضيف الحفلة العازف الأوكراني ياروسلاف دجوس الذي عزف مقطوعات موسيقية عالمية على آلة الباندورا، وهي آلة شعبية أوكرانية تجمع بين عناصر من آلة القانون والعود ويعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر.

ثم قدّم أبناء الجالية مسرحية تم تعريف الحضور من خلالها بالعادات والتقاليد الأوكرانية التي ترافق الأعياد في فصل الشتاء، وشارك الجمهور الأغاني ألأوكرانية الشعبية.

بالتزامن، أقامت سيدات أوكرانيات معرض للحرف والصناعات اليدوية، حيث عاد ريع المنتجات المباعة في المعرض للأعمال الخيرية.