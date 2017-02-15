«أسفاري إلى اللهفة» عنوان المجموعة الشعرية الصادرة عن دار النهضة العربية لنادين عبد الله سلام. اللافت في نصوص المجموعة خلوها من العناوين..
منها اخترنا: «لو عرفت/كيف احب قبل ولادتي/ لبقيت امتص نبض أمي/في موقد الحياة/ لو عرفت/ كيف ارتدي قسوة أبي/ لواجهت نزعة الانتقام/ من شاطئ الذكريات.
تقع المجموعة في 112 صفحة من القطع الوسط.
«أسفاري إلى اللهفة» لـ «نادين عبد الله سلام»موقع اللواء
«أسفاري إلى اللهفة» عنوان المجموعة الشعرية الصادرة عن دار النهضة العربية لنادين عبد الله سلام. اللافت في نصوص المجموعة خلوها من العناوين..