«العدد 24» من الفكر التقدمي

صدر العدد رقم 24 من مجلة الفكر التقدمي دورية تهتم بالشؤون والقضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية. من مقدمة رئيس تحرير المجلة رامي الريس: «في هذا العدد باقة مختارة من الدراسات والأبحاث القيمة بعضها حديث وبعضها الآخر يستمد أهميته من قدمه، نأمل ان تكون عند حسن ظن القارئ».
في كتاب العدد: كمال جنبلاط/ قسطنطين زريق/ سعود المولى/ حسن البعيني/ أنور يحيى/ قصي الحسين/ مسعود ضاهر/ نجيب البعيني توفيق كسبار.
بالإضافة إلى أبواب ثانية ومواضيع أخرى.
«العدد 24» من الفكر التقدميموقع اللواء
صدر العدد رقم 24 من مجلة الفكر التقدمي دورية تهتم بالشؤون والقضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية. من مقدمة رئيس تحرير المجلة رامي الريس: «في هذا العدد باقة مختارة من الدراسات والأبحاث القيمة بعضها حديث وبعضها الآخر يستمد أهميته من قدمه، نأمل ان تكون عند حسن ظن القارئ».