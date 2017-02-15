«العدد 24» من الفكر التقدمي

صدر العدد رقم 24 من مجلة الفكر التقدمي دورية تهتم بالشؤون والقضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية. من مقدمة رئيس تحرير المجلة رامي الريس: «في هذا العدد باقة مختارة من الدراسات والأبحاث القيمة بعضها حديث وبعضها الآخر يستمد أهميته من قدمه، نأمل ان تكون عند حسن ظن القارئ».

في كتاب العدد: كمال جنبلاط/ قسطنطين زريق/ سعود المولى/ حسن البعيني/ أنور يحيى/ قصي الحسين/ مسعود ضاهر/ نجيب البعيني توفيق كسبار.

بالإضافة إلى أبواب ثانية ومواضيع أخرى.