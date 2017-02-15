تكريم الفنان ايلي شويري تكريم لكل فناني لبنان…

كرم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الفنان اللبناني ايلي شويري، بأن منحه «وسام الأرز من رتبة كوموندور»، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الغنية بمئات الاغنيات والألحان الوطنية والعاطفية والوصفية والشعبية التراثية، وبعدد كبير من الأدوار المسرحية والسينمائية.

والفنان ايلي شويري من مواليد العام 1939 عايش زمن الكبار امثال محمّد عبد الوهاب وام كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمّد عبد المطلب والشيخ زكريا أحمد وسواهم، من مصر، كما عرف وعايش فيروز وصباح ونجاح سلام وسعاد محمّد ونصري شمس الدين وفيلمون وهبه وزكي ناصيف والأخوين عاصي ومنصور الرحباني وعفيف رضوان وسواهم، من لبنان، فتعلم الكثير من أعمالهم من دون تقليد أو تأثر، وبذلك كان خير امتداد لجيل الكبار، لاسيما وقد انخرط عملياً في أعمال بعض هؤلاء، وتحديداً مع فيروز والاخوين الرحباني، عندما شاركهم في تقديم وغناء بعض انتاجهم المسرحي والسينمائي والاذاعي، ومن هذه المشاركات مسرحيات «الشخص» و«الليل والقنديل» و«دواليب الهوا» و«فخر الدين» و«صح النوم» و«بياع الخواتم»، و«مهرجانات عنجر» التي تشارك بتقديم امسياتها مع المطربة نجاح سلام.

والفنان ايلي شويري لا يمكن وصفه بالمطرب فقط، ولا بالملحن أو الشاعر، فهو يحمل كل هذه الصفات التي شكلت معاً شخصيته الفنية.

ايلي شويري استحق تكريم الدولة اللبنانية… ليس فقط على المستوى الفني، وإنما أيضاً على المستوى الوطني، فهو الذي ترجم حبه للأرض في كثير من الاناشيد الوطنية التي اما لحنها، أو لحنها وغناها، فكان ان نشرها على جبين لبنان بمثل ما ينتشر الثلج في الشتاء على قممه، فنبتت في نفوس اللبنانيين الذين رددوها في كل مناسبة وطنية: «بكتب اسمك يا بلادي، صف العسكر، تعلا وتتعمر يا دار، يا أهل الأرض، قوم تحدى، قانا، وسقط القناع، وسواها الكثير من الاناشيد التي ألهبت حماس اللبنانيين ووحدت صفوفهم في وجه أي اعتداء على أرضهم… وكل هذه «الوطنيات» شكلت علامة فارقة في مسيرة هذا الفنان الخلوق، وميزته عن سواه من أهل الغناء والتلحين في لبنان، فذاع صيته في وطنه وفي عواصم الجوار العربي وأصبح مرجعاً معتمداً في قاموس الأغنية الوطنية.

ايلي شويري… فنان ثائر… عميق الإحساس مجبول بحب الأرض والوطن… موهبته عرفت عنه منذ انطلاقها، وهو يحمل بداخله روحاً شاعرية، ويتمتع بخيال شفاف يتيح له نسج الالحان كما ينسج الصناعي الماهر سجادة مبهرة، وله بصمات واضحة في مسيرة الغناء والتلحين، فالحانه تجمع في طيات معانيها الثقافة والفكر المتميز، واغنياته تضج بالطرب الأصيل، ولا عجب ان غنى الحانه كبار مطربي ومطربات لبنان والوطن العربي، ومنهم: صباح، نجاح سلام، صابر الرباعي، سميرة توفيق، ماجدة الرومي، سمير حنا وسواهم…

ان تكريم الفنان ايلي شويري، بقدر ما اسعدنا، أسعد كل أهل الفن في لبنان، وكان في حقيقة الأمر تكريماً للفن اللبناني بشكل عام، وللغناء الوطني اللبناني بشكل خاص، وهو اللون الغنائي الذي حمل لواءه وجسده كاحسن ما يكون التجسيد، ايلي شويري.

عبد الرحمن سلام

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