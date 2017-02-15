رحيل القاضي والشاعر شريف محمّد قيس

نعى مجلس القضاء الأعلى للموحدين الدروز القاضي في منصب الشرف شريف محمّد قيس وتقدم بالعزاء من عائلته وزملائه.

والقاضي الراحل من مواليد حاصبيا سنة 1925 دخل سلك القضاء سنة 1950 وامضى فيه ثلاثة وأربعين سنة تقلب خلالها في مناصب رفيعة لدى المحاكم المذهبية الدرزية مخلفاً بصمات في العالم والمعرفة والمناقبية.

وكان القاضي الراحل شاعراً أصدر ديواناً تحت عنوان «براعم شعر في خفقات قلب» سنة 2015.

تغمده الله بواسع رحمته.

نجيب البعيني