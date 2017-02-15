56 عاماً على رحيله عمر الزعني… لم يقف يوماً على باب سلطان

كان الشعر وما يزال وسيبقى إلهاماً للتغيير ما دام قد بلغ حدود الثورة، ولا سيما منه الأدب الساخر وفي عصر فولتير وموليير أصبح لهيب الثورة الفرنسية الواعد.

وكما في نصوص الأدب العالمي الساخر، كان شعر عمر الزعني ينفجر سخرية لا يُدرك مغزاها ومرماها إلا من يعانيها، وهو الذي قرأ بعمق وعناية مقولة سقراط: «أن السخرية تاج الحكمة».

والدليل أنه في العصور التي ساد فيها الجهل والجاهلية وغابت عنها الثقافة والمعرفة لم يكن هناك أدب ساخر ولا حتى أدب ضاحك.

وكل ما كنا نشهده أو نقرأة عن تلك الحقبة من محاولات متواضعة «للسخرية» كان نوعاً من اللوعة والتفجع كما هي حال أدب الجاهلية، الذي بقدر ما انطوى عليه من القتال والكرم والشجاعة قلت فيه الفكاهة باستثناء بعض ابتكارات أشعب في الحجاز والناصري في المدينة وأنواع واخلاق في العهد العباسي الذي ما التحق فيه الفرس بالعرب حتى الحقوا بالأدب بعضاً من طرفة وغناء وتفكهة وتندر كما في الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني أو في مقامات الحريري لبديع الزمان الهمذاني، تتجول وتنتقل بين شعر أبي نواس ودعبل الخزاعي وبشار بن برد وابن الرومي إلى الكثير من أدب الجاحظ في البخلاء وغيره. وبعده في شذرات من شعر أبي العلاء المعري مروراً بالأصمعي والضحاك في البصرة أو في بعض لمعات شعر الأخطل أمام الخليفة.

علماء أننا وطوال تلك الفترة لم نشهد لنديم لبناني وقف في بلاط حكام بني أمية أو بني العباس.

وهكذا أيضا لم يقف شاعرنا اللبناني العربي البيروتي الأصيل عمر الزعني صاحب الإيمان المطلق بأن بيروت هي عاصمة ثقافة المحبة والتسامح وضوع عقود الياسمين.

إن عمر الزعني «فيلسوف الشعب» و«أديب الفلاسفة لم يقف يوماً على باب سلطانٍ أو عند عتبات حاكم، بل العكس وعندما ثار اللبنانيون ضد حاكم (ونقصد بشارة الخوري) شاء أن يجدد لنفسه بالرغم من إرادة الشعب انفجر عمر الزعني صارخاً:

جدد له ولا تفزع

خليه قاعد ومربع

بيضل أسلم من غيره

وأضمن للعهد وأنفع

كما ردد بلهجته البيروتية الطيبة العامرة بتوريات عميقة ومعبرة:

من القنطاري لراس النبع

يا زط سلم عا بلع

وفي زمن الإنتداب الفرنسي، وبينما كان المفوض السامي الجنرال ويغان يتنزه بسيارته على كورنيش المنارة مع بداية الحرب العالمية الثانية، ويبدو وجهه المسلول تحت قبعته الأرجوانية حيث كان متأملاً وبكل عنجهية صيادي الأسماك هناك وكانوا من أبناء المحلة منصرفين إلى هوايتهم غير آبهين بدوي المدافع ولا بحشود الجنود السنغال، وهم يرددون أنشودة عمر الزعني (وبلهجته البيروتية المحببة):

شو جاي تعمل باجراد

ما حدا فينا حبك

بيكفينا جراد البلاد

روح ولا تتعب قلبك

عمر الزعني ملأ الدنيا وشغل النّاس… ورجل بصمت… هو عندي رمز العدالة والنضال والكفاح من أجل القيم الإنسانية النبيلة… لقد كان رحمه الله بمثابة فرقة عسكرية كاملة التسليح إذا جاز لنا التشبيه.

الشعر ثقافة… ففي اللحظة التي كانت القنابل النازية تدمر فيها مدينة لندن، ورغم فداحة الخسارة وشدة ألم المأساة، استدعى ونستون تشرشل وزير الثقافة في حكومته ليسأله عن أهمية زيادة ميزانية الثقافة؟.

فأجابه: «ألا تعتقد سيدي أن للجهد العسكري أولوية؟».

فقال تشرشل: «إذا لم نكن نقاتل ونقدم كل هذه الضحايا من أجل ثقافة وطننا وحضارة أمتنا فمن أجل ماذا نقاتل؟».

كان عمر الزعني لوطن الأرز.. شمساً منيرة دافئة ولا يزال وسيبقى منارة متسعة في الأدب اللبناني الذي طوبه قديساً في سجل الخالدين…

د. فاروق الجمال