«إبن البيت» عصام رجّي إستهاب «الإحتراف» والسبب: سمعة الفن وبعض أهله؟!

في العام 1962، دخل إلى مكتبي في مجلة «الجمهور الجديد»، وكنت أحرّر فيها الصفحات الفنية، شاب نحيل القامة بهيّ الطلعة، في حوالى العشرين من العمر أو أقل بقليل، سبق لي أن تابعت بعضاً من مشاركاته في برنامج فني لاكتشاف مواهب الغناء، كان يعدّه ويقدمه الإعلامي الكبير «رشاد البيبي» (رحمه الله) لحساب تلفزيون لبنان، بعنوان «الفن هوايتي».

ولم يكن هذا الضيف الشاب سوى «المطرب الصاعد» (يومذاك) عصام رجّي، الحائز على الميدالية الذهبية من البرنامج المذكور (عن الصوت والحضور) وكانت زيارته، كما ذكر لي، بناء على نصيحة من الصديق المشترك الشاعر الغنائي ميشال طعمة (رحمه الله)، بعدما أخبره بأني أشجع كل موهبة فنية حقيقية، وإن تجربته الشخصية تؤكد هذا الأمر.

وهذه حقيقة.. فقد وقفت كثيراً إلى جانب الشاعر الراحل وقدمته إلى العديد من المطربين والمطربات، كما تناولت اخباره في مختلف الصحف والمجلات التي تسنّى في العمل فيها، الي يوم رحيله، عن اقتناع بموهبته الشعرية.

أما زيارة عصام رجّي ، فكانت لطلب المشورة والنصح، إلى جانب الدعم الإعلامي والمعنوي.. فهو، كما عرفّني عن حاله، إبن عائلة معروفة في منطقة «كفرشيما»، وضعها المادي يسمح لها بإدخاله إلى أرقى الجامعات العلمية للتخصص في أي من فروع العلوم، لكنه يهوى الغناء، ويحب الموسيقى، ويطمح لبلوغ أعلى مراتبهما، إلا انه، وهنا بيت القصيد، يتخوّف من الإساءة لسمعة العائلة بسبب «ما يسمع ويقرأ عن الوسط الفني الاحترافي، فقلت له ان الوسط الفني، مثله مثل بقية الأوساط المهنية الاحترافية، فيها الجيّد، وفيها السيء، وأن من يحترم نفسه وفنه ومسيرته يحقق بالصبر والجد والعمل، الآمال، فيما المتاجر بسمعته وبموهبته، فمصيره الفشل ثم النسيان، ثم نصحته، ان شاء الاحتراف، الإستعداد لمثل هذه الخطوة المصيرية، وذلك لن يتحقق سوى بالتسلح بالعلم، والثقافة الفنية، كما ان عليه تعلم العزف على آلة موسيقية تساعده في تثقيف الذات، ووعدته أخيراً بمتابعة أخباره، ثم ودعته متمنياً له كل النجاح.

تمر سنة واحدة، واعلم ان عصام رجّي قد انضم إلى فرقة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وانه سيشارك في أعمالهما المسرحية والاذاعية.

وعلى أثر لقاء جديد جمعنا، وهذه المرة كان اللقاء بحضور الشاعر الراحل ميشال طعمة، علمت من عصام رجّي انه يتابع التعلّم على العزف على العود، على يدي الأستاذ سليم الحلو، واصول الغناء بمختلف فروعه واقسامه على أيدي الاستاذين الفنانين الكبيرين حليم الرومي وتوفيق الباشا إضافة إلى تواجده الدائم في «فرقة الأخوين الرحباني» التي تدرّبه على شتى أنواع الغناء.

وفي العام 1966، وكان اسم عصام رجّي أصبح يسبقه لفظ «المطرب»، علمت انه غادر إلى القاهرة للتعرّف على كبار ملحنيها وفنانيها، وقد عاد مزوداً بنصائح من هؤلاء، وبأكثر من لحن ناجح، حتى إذا ما مرّت أعوام، سار على خطى مثله الأعلى الموسيقار فريد الأطرش الذي استقر بشكل شبه نهائي في لبنان، وأسس ملهى ليلياً راقياً بإسمه (كازينو عصام رجي)، على نسق الملهى الذي أسسه الموسيقار الكبير (كازينو فريد الأطرش)، وفي المنطقة الجغرافية ذاتها (محلة الروشة).

وحدث ان أصيب ذات يوم، الموسيقار الكبير، بوعكة صحية فرضت عليه البقاء في الفراش لعدة أيام، فطلب من زميله اللبناني المطرب عصام رجي أن يحل مكانه كمطرب في ملهاه الليلي، فلبّى عصام رغبة صديقه، وعلى حساب ملهاه الذي اقفله طوال أيام، وإلى ان استعاد فريد الأطرش كامل عافيته، وكافأ عصام رجي بأن أهداه لحن أغنية «هزي يا نواعم» التي نجحت نجاحاً كبيراً ومنحت مغنيها شهرة واسعة إضافية، كما أبلغه بقراره، بتبنيه فنياً، وبدأ بالفعل بإعداد أغنية جديدة له بعنوان «دمعة من العين» لحن مطلعها، ثم انتقل إلى رحمة الله قبل أن يلحن بقيتها، ورفض عصام رجي استكمال اللحن، احتراماً للفنان الكبير الراحل..

عصام رجي، وقبل رحيله بأيام، وقّع مع «فرقة كركلا» عقداً يلعب بموجبه بطولة مسرحية جديدة عنوانها «ألف ليلة وليلة» بعد ان كان قد حل كضيف شرف على مسرحية «بليلة قمر»، وبدأ بتلحين الأغنيات التي سيغنيها في المسرحية الجديدة، ومنها واحدة عنوانها «أنا مجروح» كتب كلماتها بنفسه، وهي الوحيدة التي ألفها في حياته، وكأنه كان يشعر بدنو أجله، حيث فارق الحياة عن عمر الـ57 (في العام 2001)، وفي يوم التشييع علّق ممثّل رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود على نعش الفنان الراحل عصام رجّي وسام الأرز من رتبة فارس!!

عبد الرحمن سلام

abed.salam1941@gmail.com