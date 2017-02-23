خالد اللحام: بيروت في الذاكرة الشعبية!

رحم الله الصديق والأخ خالد اللحام الذي كت ألتقيه في شوارع «بيروت» وخاصة على رصيف جريدة: «اللــــواء» صاعداً إلى الجريدة حيث كنا مُـدّة محررين في الجريدة المذكورة. ثم أصبحنا نكتب فيها بصورة مستمرة.

واكتب عن صديقي المرحوم خالد واتذكر انه أهداني مجموعة نثرية تحت اسم: «بيروت في الذاكرة الشعبية» وهي مؤلفة من خمسة أجزاء مجلدة تجليداً فخماً. اهداني إياها دفعة واحدة بسبب حبي الكبير لهذه المدينة العريقة بتاريخها المجيد، وقد كنت اكتب يومها مذكرات الشيخ طه الولي عن نشأة هذه المدينة في مجلة «الدبور» لصاحبيها ميشال وفؤاد مكرزل التي كانت مكاتبها في المتحف في بيروت – وما زالت مكاتبها عامرة – مستمرة في الصدور بعد رحيل صاحبيها واستمرارها برئاسة الصحافي الزميل جوزف ريشار مكرزل أمد الله بعمره.

وقد لبَّاني المرحوم خالد اللحام فوراً باعطائي معلومات كافية وافية عن المؤذن والقاضي الإسلامي الشرعي حسن تميم. وقد كتب المرحوم حسن تميم القاضي الشرعي يومذاك «مقدمة» في كتاب الأمير شكيب أرسلان تحت عنوان: «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟» عن منشورات دار مكتبة الحياة في الخندق الغميق في بيروت في سنة 1975 لصاحبها المرحوم يحيى مروة نقيب الناشرين اللبنانيين يومذاك. وقد قال القاضي تميم في مقدمته:

«… وفق أمير البيان الأمير شكيب أرسلان، في معرض تحليله عن أسباب تأخر المسلمين وعن أسباب تقدّم غيرهم، فإن في توفيقه هذا ما ينير الطريق امام هذه الأمة لتعاود القيام بدورها الحضاري مرّة أخرى. في مجال الحضارة والرقي والتعاون. وتلك هي الغاية المرتجاة من نشر هذا الكتاب في البدء، ومن إعادة طبعه في هذه الظروف الدقيقة والاهوال الصعبة».

لقد كان الزميل المميز المرحوم خالد اللحام أحد البارزين في كتابة المقالات الأدبية والثقافية والإسلامية والتحقيقات المختلفة خاصة في «اللـــواء الاسلامي» الأسبوعي.

وهنا مؤلفاته وشيئاً عن سيرته الكاملة العامرة بالجد والاجتهاد والمثابرة اليومية، من كتبه المميزة:

– وجبة ضحك، دار سناء للنشر، في سنة 1992.

– قضايا إسلامية معاصرة، دار الملاك، بيروت 1993.

– آخ يا بيروت، سنة 1996، ما زال هذا الكتاب مخطوطاً حسب علمي بما كتب وحرر.

– ألف حكمة ومثل، المؤسسة اللبنانية العربية للتوزيع والنشر، سنة 1996.

– قالوا في الحب، المؤسسة اللبنانية العربية للتوزيع والنشر، في سنة 1996.

– رجل في الأربعين (واية) مخطوطة.

– جريمة في قصر الربوة (قصة بوليسية) رواية مخطوطة.

– كيف تكون وصولياً. خلاصة تجارب، نُشر صحفياً في أحد المجلات.

كتاب مخطوط.

– دروس في الحب والحياة، خلاصة تجارب صحافية، مخطوط.

سيرة ذاتية:

من مواليد سنة 1954. عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين. كان سكرتير تحرير مجلة (التحري) من سنة 1992 إلى سنة 1995. كان سكرتير تحرير مجلة وفاء من سنة 1992 إلى سنة 1995، ومدير تحريرها في عام 1996. كان محرراً في جريدة «الأنوار» من سنة 1983 إلى سنة 1995. محرراً في جريدة «اللــــواء» على فترات متقطعة من سنة 1976 إلى سنة 1990. وكتب في الفترة الأخيرة قبل وفاته بصورة مستمرة. كتب في جريدة «الحياة» من سنة 1993 إلى سنة 1996.

راسل عدداً من المجلات والصحف اللبنانية والعربية. وكان كاتباً اذاعياً وتلفزيونياً، وعضواً فاعلاً في عددٍ من النوادي والجمعيات البيروتية.

تزوج من غادة تميم، ابنة المستشار في المحاكم الشرعية الإسلامية السنية العليا، الشيخ حسن تميم، مفوض الإعلام في هيئة الفكر والمجتمع في بيروت من سنة 1992 إلى سنة 1995. مسؤول إعلامي في رابطة أبناء رأس بيروت في سنة 1995. كما كان عضواً في جمعية المحافظة على القرآن الكريم منذ سنة 1975 إلى تاريخ رحيله في سنة 2016.

كما كان مستشاراً في هيئة الإنماء الاجتماعي في بيروت، وفي اللجنة الاجتماعية في محلة الحرج. كما كان مستشاراً إعلامياً لرئيس حزب النجادة عدنان الحكيم وبعده مصطفى الحكيم. كما سجل مذكرات سياسية ودينية لعدد من رجالات الحكم والمسؤولين يأتي في مقدمتهم: عدنان ومصطفى الحكيم، الشيخ محمّد علي الجوزو، الرئيس شفيق الوزان وغيرهم.

يقول المرحوم خالد اللحام في كتابه عن أسباب اعداد كتاب: «بيروت في الذاكرة الشعبية».

«بيروت ليست عاصمة فقط للبنان بل هي لكل العرب، خلاصات القبائل العربية والتاريخ العربي».

بيروت نفضت غبار الحرب، ثم عادت من جديد تبني ما تهدم من الأسواق التجارية والمقاهي والبيوت والفنادق والأندية..».

هنا، ونحن نعرف بالزميل الراحل خالد اللحام بعد مضي عدّة أشهر على وفاته الذي كان مفجعاً لزملائه واحبائه واصدقائه…

إننا هنا، يسرنا ان نقدم موسوعته التاريخية: «موسوعة بيروت في الذاكرة الشعبية». التي أصبحت في اجزائها الضخمة موسوعة للأدباء والمؤرخين والباحثين…

رحم الله هذا الأديب الباحث والمحقق خالد اللحام الذي كان نشيطاً مجداً في أعمال ادبية خالدة. واستطاع بجهده وكده وتعبه ان يؤلف عدداً كبيراً من الكتب النفيسة ومنها هذا الكتاب القيم الذي بين ايدينا.

«بيروت في الذاكرة الشعبية» خوفاً من ضياع تاريخها وتراثها وعمرانها من الاندثار والاضمحلال..

بيروت المحروسة، كما يقول دكتورنا العزيز حسان حلاق مؤلف «تاريخ بيروت» وتوابعها من الاندثار..

توفي زميلنا الكبير خالد اللحام في 17 كانون الأوّل في سنة 2016 وأقيم للراحل الكريم مأتم حاشد في مسجد البسطة التحتا في بيروت، وهو ابن الطريق الجديدة.

ونختم موضوعنا: ان الفقيد الكريم كان موظفاً في الوكالة الوطنية ثم التحق بالاذاعة اللبنانية التي احبها من قلبه واخلص لها اخلاصاً يفوق الوصف حتى أواخر ايامه…

نجيب البعيني