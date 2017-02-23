سلوى روضة شقير والنادي الثقافي العربي

بقلم النائب: محمّد قباني

في شهادة لها بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس النادي الثقافي العربي عام 1994 كتبت الفنانة سلوى روضة شقير:

أعطيت النادي الثقافي العربي، وهو بدوره أعطاني تجربة فنية أغنت ثقافتي وأفاقي – وعرفت بهذه التجربة الجمهور اللبناني على لذة التذوق الفني وعلى المبدعين فنياً في لبنان والعالم وعلى رجالات الفكر في الحقل الفني، في الغياب الكلي للوعي الفني عند الجماهير في ذلك الوقت أي من سنة 1946 – 1948.

ولقد جمع النادي بين الالتزام النضالي والانفتاح الثقافي. وانخرط في التعبئة لنصرة فلسطين عام 1948.

غير إن هذا الانخراط الكلي في التعامل المباشر مع التطورات الدراماتيكية المفاجئة للقضية الفلسطينية، لم يعطل نشاطات النادي الأخرى، وخاصة نشاط معارض الفنون التشكيلية الذي يبدو أنه أعطى في ذلك العام أطيب ثماره، حين نظم النادي في منتصف العام 1948، أول معرض للوحات اصلية لفنانين عالميين يجري في لبنان، وربما في معظم البلاد العربية. وتروي الفنانة سلوى روضة شقير، عضو النادي في تلك المرحلة المبكرة، أنه كان يقطن في بيروت في ذلك الحين أستاذ فرنسي في مدرسة الآثار يدعى SERIGUE. وكان منزله يقع قرب حاووز الساعاتية، ويحوي كنوزاً لا تقدر بثمن لفنانين عالميين مثل كولدير، وبيكاسو، وميرو وبراك وكوزاليس وكاندنسكي وماندريان.

وقد اطلعت عضو النادي سلوى روضة شقير، الفنانة الناشئة يومها على هذه الكنوز في زيارة لمنزل SERIGUE، وهناك خطرت لها فكرة جريئة توقعت أن يرفضها، وذلك بإقامة معرض لهذه اللوحات في قاعة النادي ولكن الفكرة تحققت بالفعل، إذ سلمها مجموعته الكاملة لتقيم بها معرضاً في قاعة النادي.

الظاهرة الحضارية التي رافقت هذا المعرض تستحق التسجيل، أن هذه اللوحات التي تقدر اليوم بملايين الدولارات، كانت معروضة في قاعة النادي، وسط جموع المتطوعين للذهاب إلى فلسطين، دون تأمين حراسة، ومع ذلك تجاور نشاط المعرض الفني مع النشاط التطوعي للقتال في فلسطين، وأعيدت اللوحات إلى صاحبها في نهاية المعرض سالمة كاملة.

وانقطعت الفنانة الكبيرة عن نشاطات النادي فترة من الزمن. إلا أنني مع عودتي لترؤس النادي الثقافي العربي بين السبعينات والتسعينات من القرن الماضي حرصت على دعوتها لتجديد انتسابها، وعادت ومعها شقيقتها الرائدة أنيسة روضة نجار إلى العمل الفاعل لسنوات عديدة.

تحية المحبة والتقدير لذكرى الرائدتين أنيسة وسلوى روضة ابنتا بيروت وناديها الثقافي العربي.