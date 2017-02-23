«من الأول».. هدية الزميل شادي معلوف: شموع إحترقت لإضاءة طريق سعادتنا

هدية فنية – ادبية قيمة، تلقيتها منذ بضعة أيام من الصديق الزميل «شادي معلوف»، الإذاعي والتلفزيوني والكاتب الصحفي الشاب..

هي عبارة عن كتاب بعنوان «من الأول» تضمن سيرة ومسيرة المؤلف، مع إضاءات مهمة ومفيدة على فنانين لبنانيين، رحل بعضهم عن هذه الدنيا، فيما يستمر البعض الآخر على قيد الحياة، وإنما على هامشها.

ومن الذين رحلوا: المخرج انطوان ريمي (المخرج المثقف)، والممثل ايلي صنيفر (البّي والخّي والصديق واللي بدكن ياه) والاذاعية بديعة فتح الله جنبلاط (البديعة) والمطربة صباح (النجمة التي لا تنطفئ)، والممثلة علياء النمري (أم امهات الشاشة) والمعلم الممثل عمر الزين (شيخ الأداء وحاميه) والممثلة لمياء فغالي (صاحبة الشخصيات المتعددة) والممثلة ليلى كرم (ليلى أخت الرجال)..

ومن الاحياء: الممثل عبد المجيد المجذوب (الآتي من زمن الرومانسية)، والمطربة مجدلا (نجمة ليست كالنجمات)، والممثلة وفاء طربيه (وفاء الوفية)، وآمال عفيش (الطفلة المعذبة)..

وكتاب «من الأول» هو الأول لمؤلفه، الذي كتب شارحاً «قد يقول قائل: أي أهمية لعقد ونيف من الزمن في مهنة المتاعب؟

وقد يقول آخر: «بكير عالمذكرات»!.

فعلاً… «بكير عالمذكرات»..

فما أنتم بصدده الآن، مجرّد تدوين وحفظ محطات من مسيرة عملية، فيها النجاح أحياناً، والفشل أحياناً أخرى.. وفيها الما بين بين. خطوة إنطلقت في الأساس رغبة مني في الاحتفاظ بمستند مكتوب لبعض ذكرياتي المهنية، وجدت لاحقاً انه ما من ضير لو تحوّلت هذه الذكريات المدونة إلى كتاب يروي بكلماته المطبوعة على صفحات من ورق، بعض ما كان ذات يوم، مادة انطلقت عن اثير إذاعة، أو هواء تلفزيون، أو صفحات جريدة».

كلمات، عبرت بالفعل عن مكنونات اعلامي شاب خاض تجارب العمل الإعلامي من كل جوانبه، ونجح كثيراً في كل المفاصل، ما سمح لنا، نحن معارفه والمطلعون على كتابه الأوّل «من الأول» ان نشد على يده، وأن نطالبه باستكمال ما بدأ، و«من الأول» لا يجوز ان يكون نقطة النهاية، وإنما مجرّد نقطة انطلاق نحو المزيد من تعميم المعرفة عن فنانين لبنانيين ساهموا في تكوين ثقافتنا، وامتعونا بعطاءاتهم، ورحلوا بهدوء، وربما من دون ان يدري أحد برحيلهم… للأسف؟!.

«من الأول» للإعلامي شادي معلوف، روى في صفحات، عن نجوم امضوا حياتهم في اسعادنا، فيما هم يعانون من البؤس والشقاء، وحيث ان حالهم أشبه ما تكون بشمعة تحترق لتضيء المكان للناس..

عبد الرحمن سلام

abed.salam1941@gmail.com