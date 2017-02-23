… وتمطر شعراً!…

وكأن مشكلة طبقة الاوزون وما فيها من ثغرات وكيف انعكست تغيرات في مناخ الكوكب.

كأن هذه المشكلة تشبه إلى حد بعيد ما يحدث في المناخ الشعري عندنا..

لا نستغرب ان يصدر كل صباح ديوان شعر على مدار العام بحيث نكون على ابواب «غينيس» في رقم قياسي جديد يضاف إلى الحمص بطحينة والتبولة وربما «اللحم بعجين»!..

غزارة في الانتاج… وسوء في النوعية.

دور النشر التي تصدر هذا الانتاج لا تتحمل اية مسؤولية كون من صنف نفسه شاعراً هو الذي يتحمل كلفة الطباعة وما يسبقها ويتبعها.

المهم ان يضع النجمة على كتفه بعد صدور الديوان ويستحق رتبة شاعر.

على سبيل المثال: «… وحضر الندوة كل من الشعراء وفلان وفلان».

وهذا اللقب يرافقه حتى ورقة النعي.

قد يقول البعض وما المشكلة في ذلك فالساحة الابداعية تنظف نفسها وتهمل الغث وتحفظـ الدسم.

وهذا القول صحيح في حال وجود حالة نقدية تقرأ وتقيّم وتنصح وتفرز. لكن المعضلة هي بغياب هذه الحالة.

بل على العكس نرى من يصفون انفسهم بالنقاد يكتبون مقدمات ويصفقون اعجاباً لانتاج لا يستحق الخروج إلى النور.

المشكلة ليست جديدة.. لكنها تتفاقم، تكبر وتتدحرج ككرة الثلج بدأت مع جماعة مجلة شعر وتي. اس. اليوت والارض الخراب والحداثة وتوابعها…

لكن تلك الفترة كانت لها مكابحها ومضامينها بحيث تنتقي القمح من الزؤان، وهي الفترة التي بقي منها شوقي ابي شقرا وقلمه الاحمر بخصوص النشر بعد التنقية لما يستحق النشر.

لكننا اليوم لا مكابح ولا مصافٍ.

وما يزيد في الطين بلة (تفقيس) مجموعات هنا وهناك تحمل راية الشعر، بعضها بنية صافية، وبعضها الآخر لغايات في نفس يعقوب والحالة السياسية والحزبية.

قد يسأل سائل عن الحل.

لا حلول في المدى المنظور لأن اي حل على ارتباط عضوي ومباشر مع الحالة المجتمعية ككل… ومع الحالة الثقافية التي تعاني ما تعانيه لأسباب واسباب.

لذلك وبأنتظار الفرج إذا لم نكن بأنتظار «غودو» علينا ان نتعامل مع هذا السيل الجارف مما يسمى شعراً بينما هو مجرد صف كلمات، وبحث عن مفردات.

وبأنتظار حالة نقدية نستطيع الفرز، وإن كانت بعض ملامحها بدأت تظهر في المجال الاكاديمي.

الشعر الحقيقي هو ما يبهر ويضيء.

لكن ما نرى لا يحمل شيئاً من هذا.

الياس العطروني