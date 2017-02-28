أمسية شعرية في بيت الفن الميناء –طرابلس

بدعوة من مركز العزم الثقافي بيت الفن الميناء –طرابلس اقيمت امسية شعرية شارك فيها كل من الاديبة ضحى عبدالرؤوف المل والشاعرة جوليت انطونيوس كما غنت أمل حمادة من اشعار ابن الفارض ورافقها على الة العود الموسيقي خالد نجار وقدمت الامسية الكاتبة والاعلامية رندا صادق بحضور د. خالد زيادة ود. ياسين الايوبي ود. محمود زيادة ولفيف من شعراء وادباء ومجتمع طرابلس.
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