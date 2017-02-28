أنطون بطرس: في رحاب الله!

أيها الوجه المشرق الهادئ الطبع المبتسم في وجه الاعصار. قرأت خبر نعيك. فحزنت وتأسفت على هذا المصاب المفاجئ. لقد قضّ مضجعي خبر رحيلك الدامي. كنت صديقاً وأخاً ومرشداً وموجهاً أخلاقاً ومحبة.

لقد عرفتك أوّل ما عرفتك في ردهات مجلة «الاسبوع العربي». وكان رئيس التحرير يومذاك الأستاذ المرحوم ياسر هواري، لصاحبها جورج أبو عضل، وكنت من المعجبين بأدب وفكر ياسر في مقالاته وآرائه. يوم طلبنا منك بحكم الصداقة وكنت محرراً في المجلة أن تطلب اعطاءنا مقالاً قصيراً ننشره في مجلة «مجلس إنماء قضاء الشوف» نتوّج بقلمه العدد الجديد. وكان ان قبل طلبنا من قبل الأستاذ ياسر فاستجاب على أمل أن ننشره سريعاً في المجلة. استمتعنا بجهودك ونشاطك وعملك هذا لا يوصف بكلمات الشكر والامتنان.

وسرنا معاً في الدروب الشاقة التي لا تلين الا بالعمل والمثابرة والمتابعة والحركة في السلطة الرابعة. كنت نشيطاً في قسم الأرشيف الذي تحتاجه كل صحيفة أو مجلة، على اصحاب الجرائد والمجلات الاهتمام به والعناية به عناية تامة.

نقول لك أيها الصديق الكريم: الوداع الوداع. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نجيب البعيني