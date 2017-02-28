أوبرا «عنتر وعبلة» في البحرين

احتفى مهرجان «ربيع الثقافة»، الملتقى الأبرز للابداع الفني والثقافي في البحرين، بأوبرا عنتر وعبلة في عرضه الافتتاحي ليل السبت على خشبة المسرح الوطني، تزامناً مع الاحتفال بيوم السياحة العربي، في خطوة أراد المنظمون عبرها تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والسياحة في العالم العربي.