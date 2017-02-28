شوقي بزيع.. ووسام فلسطين إلى حيث تتجه البوصلة

رغم الحرائق التي يغطي سعير نارها الأرض العربية، ووسط الضباب الكثيف الذي يهيمن على الواقع حاضراً ومستقبلاً.

يأتي حدث ما مخترقاً كل هذا الواقع وكأني به يُعيد تصحيح مؤشر البوصلة..

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الشاعر اللبناني شوقي بزيع وسام فلسطين.

لن أدخل في تفصيلات الحدث لأنه بات معلوماً لكنني أقف أمام دلالاته العميقة وقيمته سياسياً وإبداعياً في هذه الظروف.

فلسطين … أجل فلسطين..

هي القلب، لا بل هي الأصل، هي الوطن بمفهومه الممتد من المحيط إلى الخليج.

هي التي تكاد تنسى وسط حمم البراكين المتفجرة من حولها لولا بعض الطعن والدهس.

الوسام الفلسطيني لشوقي بزيع هو عملية إيقاظ من سبات مفروض وتخدير مموّه.

لن نناقش علاقة شوقي بزيع بفلسطين وبالقضايا الوطنية والقومية، فهذا الشاعر لم يقصد يوماً في تسجيل محطات مضيئة في مشواره الشعري الطويل وا لنوعي.

لن نقول انه التصاق الجنوب الطبيعي بفلسطين، فالأمر أعمق من ذلك بكثير.

فيه من التاريخ والأنقاء والضمير وإدراك مفاهيم الظلم والحرية والانسان ما يجعله أكثر عمقاً من امتداد طبيعي.

وسام يبدو كأنه مخرز ينبه الجسم الإبداعي العربي للخروج من الخاص إلى العام، ومن الشخصانية إلى الأفق الأرحب تصحيح مؤشر البوصلة لتدل إلى حيث يجب أن يصب كل شيء.. مبروك لشوقي بزيع ما يستحق .. وقرار فلسطيني مبارك وفي مكانه.