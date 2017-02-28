وزير الثقافة يُطلِق شهر الفرنكوفونية

عقد وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري مؤتمرا صحفيا في مقر المتحف الوطني – بيروت لمناسبة شهر الفرنكوفونية، في حضور سفراء الدول الاعضاء في المنظمة الفرنكوفونية في لبنان، للاعلان عن البرنامج المقرر لهذا العام في شأن النشاطات التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع السفارات المعنية والمعهد الثقافي الفرنسي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وشدد الوزير خوري على ان «لبنان وعلى مر العصور، كان منفتحا على كل الحضارات، وجسر تواصل بين الشرق والغرب، من هنا كان للبنان الموقع الثقافي المميز».

واعلن برنامج مشاركة وزارة الثقافة كالآتي: «افتتاح الشهر بحفل موسيقي في المتحف الوطني مساء أمس الثلاثاء، تحييه الفرقة الفلهارمونية للشباب في المعهد الوطني العالي للموسيقى، مع كورس الناشئين في المعهد، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

ليلة المتاحف، حيث سيتم فتح المتاحف اللبنانية «اكثر من 11 متحفا» بصورة مجانية أمام الجمهور، في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا في بيروت وصيدا، بتاريخ 7 نيسان من الخامسة بعد الظهر لغاية العاشرة ليلا».

ولفت الوزير الى ان «الوزارة ستساهم في الالعاب الفرنكوفونية من خلال وفد يضم 140 شخصا اضافة الى نشاطات متنوعة سيعلن عنها لاحقا».

وكانت مداخلات للسفراء الحاضرين اكدوا خلالها اهمية دور الفرنكوفونية في تعزيز التعددية الثقافية والتنوع بين الحضارات كما عرضوا للنشاطات التي ستقام خلال شهر الفرنكوفونية بالتعاون مع وزارة الثقافة.