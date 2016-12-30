نتائج يومية

موقع اللواء

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 242، وجاءت النتيجة كالآتي:
< يومية ثلاثة: 501.
< يومية أربعة: 3593.
< يومية خمسة: 30648.

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