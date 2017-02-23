نتائج يومية 22-2-2017

موقع اللواء

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 280، وجاءت النتيجة كالآتي:
< يومية ثلاثة: 539.
< يومية أربعة: 7719.
< يومية خمسة: 91556.

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