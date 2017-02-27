نتائج يومية 27-2-2017

موقع اللواء

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 283, وجاءت النتيجة كالآتي:
< يومية ثلاثة 722.
< يومية أربعة: 0196.
< يومية خمسة: 60879.

تعليقات الفيسبوك