نتائج اللوتو اللبناني

محمد البطل

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1470، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة 1 – 6 – 20 – 21 – 31 – 35 الرقم الإضافي: 42
٭ المرتبة الأولى والثانية: لا رابح.
٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 77490380 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 5166024 ل.ل.
٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 77490360 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 1299 شبكات.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 59645 ل.ل
٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 172336000 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 21542 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:
(2.976.316.096) ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:
(156.262.553) ل.ل.
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> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.

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