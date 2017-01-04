نتائج اللوتو اللبناني

جرى مساء أمس الأول سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1471، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة 1 – 4 – 10 – 14 – 20 – 28 الرقم الإضافي: 38
٭ المرتبة الأولى: ستة أرقام:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 3229786201 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1614893101 ل.ل.
٭ المرتبة الثانية: خمسة أرقام مع الرقم الإضافي:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 293324688 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: شبكتان.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 146662344 ل.ل.
٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 72420030 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 44 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1645910 ل.ل.
٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 72420030 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 1663 شبكات.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 43548 ل.ل
٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 189192000 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 23649 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:
(997924881) ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:
(———) ل.ل.
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> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.
نتائج اللوتو اللبنانيمحمد البطل
جرى مساء أمس الأول سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1471، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي: