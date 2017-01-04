نتائج اللوتو اللبناني

جرى مساء أمس الأول سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1471، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة 1 – 4 – 10 – 14 – 20 – 28 الرقم الإضافي: 38

٭ المرتبة الأولى: ستة أرقام:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 3229786201 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: شبكتان

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1614893101 ل.ل.

٭ المرتبة الثانية: خمسة أرقام مع الرقم الإضافي:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 293324688 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: شبكتان.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 146662344 ل.ل.

٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 72420030 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 44 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1645910 ل.ل.

٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 72420030 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 1663 شبكات.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 43548 ل.ل

٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 189192000 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 23649 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:

(997924881) ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:

(———) ل.ل.

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> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.