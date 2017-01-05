نتائج اللوتو اللبناني

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1472، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة 4 – 9 – 19 – 23 – 33 – 34 الرقم الإضافي: 27

٭ المرتبة الأولى: غير مباعة

٭ المرتبة الثانية: خمسة أرقام مطابقة مع الرقم الإضافي:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 126701025 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 1.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 126701025 ل.ل.

٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 60534450 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 31 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1952724 ل.ل.

٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 60534450 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 1276 شبكات.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 47441 ل.ل

٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 145704000 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 18213 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:

(1156827812) ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:

(———) ل.ل.

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> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.