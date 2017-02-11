اللوتو اللبناني 10-2-2017

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار 1482، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 3 – 17 – 26 – 31 – 39 – 41 الرقم الإضافي: 38

٭ المرتبة الأولى والثانية: لا رابح

٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 52.299.450 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3.486.630 ل.ل.

٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 52.299.450. ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 812 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 64.408 ل.ل.

٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 107.952.000 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 13494.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:

(805.638.813) ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:

(121.493.866) ل.ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.