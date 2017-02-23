نتائج اللوتو اللبناني 23-2-2017

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار 1486، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 7 – 14 – 15 – 20 – 31 – 33 الرقم الإضافي: 6

٭ المرتبة الأولى: لا رابح

٭ المرتبة الثانية: خمسة أرقام مطابقة مع الرقم الاضافي:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 119.053.275 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 1 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 119.053.275 ل.ل.

٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 59.746.950 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.987.348 ل.ل.

٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 59.746.950. ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 1343 شبكة.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 44.488 ل.ل.

٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 149.808.000 ل.ل.

– عدد الشبكات الرابحة: 18726.

– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:

(1.413.146.711) ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:

(———–) ل.ل.

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> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.