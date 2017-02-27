نتائج اللوتو اللبناني 27-2-2017

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1487، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة 3 – 14 – 15 – 16 – 20 – 27 الرقم الإضافي: 6
٭ المرتبة الأولى: ستة أرقام مطابقة: لا رابح.
٭ المرتبة الثانية: خمسة أرقام مطابقة مع الرقم الاضافي: لا رابح.
٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 59.822.280 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 25 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.392.891 ل.ل.
٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 59.822.280 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 1.229 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48.676 ل.ل.
٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:
– قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 155.104.000 ل.ل.
– عدد الشبكات الرابحة: 19.388 شبكة.
– الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:
(1.570.180.196) ل.ل.
المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة للسحب المقبل:
( 57.048.130) ل.ل.
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> عملاً بقرار تلزيم يانصيب اللوتو اللبناني قررت الإدارة اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC.
نتائج اللوتو اللبناني 27-2-2017موقع اللواء
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1487، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي: