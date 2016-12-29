جرى مساء أمس سحب اليانصيب الوطني للإصدار العادي الحادي والخمسين، وجاءت النتائج كالآتي:

– 100 ألف ليرة للغلافات المنتهية بالرقم 126 – 326

– 5 آلاف ليرة للورقة المنتهية بالرقـــم: 3

– 10 آلاف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 33 (فئة أ – ب)

– 20 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 539 (فئة أ – ب)

– 30 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 0741 (فئة أ – ب)

– 40 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 0870 – 5329 (فئة أ – ب)

– 100 ألف ليرة للورقة المنتهية 8555 – 3578 (فئة أ – ب)

– 200 ألف ليرة للورقة المنتهية 6468 – 1886 (فئة أ – ب)

– مليون ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 04683 – 42872 – 78812 – 01701 – 72206 (فئة أ – ب)

– 2 مليون ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 57935 (فئة أ – ب)

– 3 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 05553 (فئة أ – ب)

– 10 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم 42618 (فئة أ – ب)

– 10 ملايين ليرة للورقة التي 77495 (فئة ب)

– 100 مليون ليرة للورقة التي 77495 (فئة أ )

– الجائزة الكبرى 20000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 17530 (فئة ب).

– الجائزة الكبرى 200000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 17530 (فئة أ) غير مباعة.