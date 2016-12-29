جرى مساء أمس سحب اليانصيب الوطني للإصدار العادي الحادي والخمسين، وجاءت النتائج كالآتي:
– 100 ألف ليرة للغلافات المنتهية بالرقم 126 – 326
– 5 آلاف ليرة للورقة المنتهية بالرقـــم: 3
– 10 آلاف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 33 (فئة أ – ب)
– 20 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 539 (فئة أ – ب)
– 30 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 0741 (فئة أ – ب)
– 40 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 0870 – 5329 (فئة أ – ب)
– 100 ألف ليرة للورقة المنتهية 8555 – 3578 (فئة أ – ب)
– 200 ألف ليرة للورقة المنتهية 6468 – 1886 (فئة أ – ب)
– مليون ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 04683 – 42872 – 78812 – 01701 – 72206 (فئة أ – ب)
– 2 مليون ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 57935 (فئة أ – ب)
– 3 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 05553 (فئة أ – ب)
– 10 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم 42618 (فئة أ – ب)
– 10 ملايين ليرة للورقة التي 77495 (فئة ب)
– 100 مليون ليرة للورقة التي 77495 (فئة أ )
– الجائزة الكبرى 20000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 17530 (فئة ب).
– الجائزة الكبرى 200000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 17530 (فئة أ) غير مباعة.
سحب اليانصيب الوطنيمحمد البطل
جرى مساء أمس سحب اليانصيب الوطني للإصدار العادي الحادي والخمسين، وجاءت النتائج كالآتي: