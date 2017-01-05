جرى مساء أمس سحب اليانصيب الوطني للإصدار رأس السنة، وجاءت النتائج كالآتي:

– 200 ألف ليرة للغلافات المنتهية بالرقم 611 – 586

– 20 آلف ليرة للورقة المنتهية بالرقـــم: 3

– 40 آلف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 53 (فئة أ – ب)

– 100 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 570 – 525 (فئة أ – ب)

– 200 ألف ليرة للورقة المنتهية: 8808 – 9509 – 8879 (فئة أ – ب)

– 500 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 1596 – 5077 (فئة أ – ب)

– مليون ليرة للورقة المنتهية 5894 (فئة أ – ب)

– مليونان ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 15645 – 15569 – 27556 – 32495 – (فئة أ – ب)

– 3 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 46550 – 57824 – 27108 (فئة أ – ب)

– 5 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم 65497-22628-53904-38620 (فئة أ – ب)

– 10 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم 72431-28657 (فئة ب)

20 مليون ليرة للورقة الرابحة التي تحمل الرقم 19088 (فئة أ-ب)

– الجائزة الكبرى 800000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 47839 (فئة ب).

– الجائزة الكبرى 80000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 47839 (فئة أ).