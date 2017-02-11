اليانصيب الوطني 10-2-2017

جرى مساء أمس سحب اليانصيب الوطني للإصدار العادي الرابع، وجاءت النتائج كالآتي:

– 100 ألف ليرة للغلافات المنتهية بالرقم 458 – 745

– 5 آلاف ليرة للورقة المنتهية بالرقـــم: 8

– 10 آلاف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 90 (فئة أ – ب)

– 90 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 595 (فئة أ – ب)

– 30 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 0991 (فئة أ – ب)

– 40 ألف ليرة للورقة المنتهية بالرقم: 6203 – 9885 (فئة أ – ب)

– 100 ألف ليرة للورقة المنتهية 9472 – 0641 (فئة أ – ب)

– 200 ألف ليرة للورقة المنتهية 4699 – 3861 (فئة أ – ب)

– مليون ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 67373 – 14930 – 70015 – 21218 – 74339 (فئة أ – ب)

– 2 مليون ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 46707 (فئة أ – ب)

– 3 ملايين ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 26920 (فئة أ – ب)

– 10 ملايين ليرة للورقة التي 15401 (فئة أ و ب)

– الجائزة الكبرى 200000000 ليرة للورقة التي تحمل الرقم: 23623 (فئة أ) (غير مباعة).

– تربح 20000000 الورقة التي تحمل الرقم 23623 (فئة ب).

– تربح 100000000 الورقة التي تحمل الرقم 74269 (فئة ب).

– تربح 10000000 الورقة التي تحمل الرقم 74269 (فئة أ).