جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1470، وجاءت النتائج كالآتي:
الرقم الرابح: 86624
الجائزة الأولى: 42.333.386 ل.ل.
– الرقم الرابح: 86624
– قيمة الجوائز الإجمالية: 42.333.386 ل.ل.
– عدد الأوراق الرابحة: 2 ورقتان.
– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 21168893 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6624
– الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 624
– الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 24
– الجائزة الإفرادية: 4000 ل.ل.
< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 ل.ل.
سحب زيدمحمد البطل
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1470، وجاءت النتائج كالآتي: