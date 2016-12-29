جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1470، وجاءت النتائج كالآتي:

الرقم الرابح: 86624

الجائزة الأولى: 42.333.386 ل.ل.

– الرقم الرابح: 86624

– قيمة الجوائز الإجمالية: 42.333.386 ل.ل.

– عدد الأوراق الرابحة: 2 ورقتان.

– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 21168893 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6624

– الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 624

– الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 24

– الجائزة الإفرادية: 4000 ل.ل.

< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 ل.ل.