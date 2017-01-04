جرى مساء أمس الأول سحب زيد رقم 1471، وجاءت النتائج كالآتي:

الرقم الرابح: 40153

الجائزة الأولى: 37305984 ل.ل.

– الرقم الرابح: 40153

– قيمة الجوائز الإجمالية: 37305984 ل.ل.

– عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق.

– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 12435328 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0153

– الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 153

– الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 53

– الجائزة الإفرادية: 4000 ل.ل.

< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 ل.ل.