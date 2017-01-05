جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1472، وجاءت النتائج كالآتي:
الرقم الرابح: 68247
الجائزة الأولى: 75000000 ل.ل.
– الرقم الرابح: 68247
– قيمة الجوائز الإجمالية: 75000000 ل.ل.
– عدد الأوراق الرابحة: 1 ورقة واحدة.
– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75000000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8247
– الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 247
– الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 47
– الجائزة الإفرادية: 8000 ل.ل.
< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 ل.ل.
سحب زيدمحمد البطل
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1472، وجاءت النتائج كالآتي: