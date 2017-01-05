جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1472، وجاءت النتائج كالآتي:

الرقم الرابح: 68247

الجائزة الأولى: 75000000 ل.ل.

– الرقم الرابح: 68247

– قيمة الجوائز الإجمالية: 75000000 ل.ل.

– عدد الأوراق الرابحة: 1 ورقة واحدة.

– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75000000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8247

– الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 247

– الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 47

– الجائزة الإفرادية: 8000 ل.ل.

< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 ل.ل.