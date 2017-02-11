سحب زيد 10-2-2017

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1482، وجاءت النتائج كالآتي:

الرقم الرابح: 90740

الجائزة الأولى:

31.241.249 ل.ل.

– الرقم الرابح: 90740

– قيمة الجوائز الإجمالية: 34502510 ل.ل.

– عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق

– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 10.413.750 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0740

– الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 740

– الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.

< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 40

– الجائزة الإفرادية: 4000 ل.ل.

< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 ل.ل.