سحب زيد 10-2-2017

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1482، وجاءت النتائج كالآتي:
الرقم الرابح: 90740
الجائزة الأولى:
31.241.249 ل.ل.
– الرقم الرابح: 90740
– قيمة الجوائز الإجمالية: 34502510 ل.ل.
– عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
– الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 10.413.750 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0740
– الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 740
– الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 40
– الجائزة الإفرادية: 4000 ل.ل.
< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 ل.ل.
سحب زيد 10-2-2017موقع اللواء
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1482، وجاءت النتائج كالآتي: