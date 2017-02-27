سحب زيد 27-2-2017

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1487، وجاءت النتائج كالآتي:
الرقم الرابح: 97995
الجائزة الأولى: 35.487.589 ل.ل.
– قيمة الجوائز الإجمالية: 35.487.589
– عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
الجائزة الإفرادية: 17.743.795 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7995
– الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 995
– الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
< الأوراق التي تنتهي بالرقم: 95
– الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
< المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 ل.ل.
سحب زيد 27-2-2017موقع اللواء
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1487، وجاءت النتائج كالآتي: