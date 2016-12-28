ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمازوت 300 ليرة

دلال ديب

سجلت اسعار المحروقات ارتفاعا جديدا هذا الاسبوع، حيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت والديزل 300 ليرة لبنانية.

وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة ، حددت الاسعار كالتالي:

– بنزين 98 أوكتان: 23300 ليرة
– بنزين 95 اوكتان: 22700 ليرة
– مازوت: 14500 ليرة
– الديزل: 14400 ليرة

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