الجرّاح في حفل لموظفي الوزارة بمناسبة الأعياد: لوضع الأمور على السكة الصحيحة بعيداً عن الانتقاد

أقام وزير الاتصالات جمال الجراح لمناسبة الاعياد المجيدة، حفل استقبال للمدراء والموظفين العاملين في الوزارة، أكد خلاله أن «ورشة العمل التي ستنطلق مع بداية العام الجديد وستتركز على حل أمور أربعة انطلاقا من الـFiber Optics اي الالياف الضوئية، وصولا الى G4، والشبكات الهوائية والسنترالات».

وأشار الجراح الى أنه «ليس لديه عقدة الانجاز بقدر ما هو تصويب الامور ووضعها في المسار الصحيح، الامر الذي نقتقده الآن في الوزارة»، معتبرا أنه «مع العهد الجديد وانتهاء الازمة التي استمرت لسنتين ونصف السنة وكادت خلالها الدولة ومؤسساتها أن تنهار، تم تجاوزها مع حكومة جديدة».

وشدد على «ضرورة التعاون بين الجميع لوضع الامور على السكة الصحيحة بعيدا عن الانتقاد الذي لا يفيد»، لافتا الى ان «مشاكل عديدة تواجه الوزارة ومن حق اللبنانيين علينا أن نلبي حاجاتهم من اتصالات وانترنت وأن يتلقوا خدمة جيدة».

وأكد أن «هذا القطاع هو رافد أساسي لخزينة الدولة ويمكن تطويره وتحديثه خدمة للاقتصاد الوطني».

وطالب الجراح «من الموظفين المثابرة في العمل ووضع كل طاقتهم في خدمة هذا القطاع لتسهيل شؤون اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم اليومية»، كما وتمنى للموظفين خصوصا واللبنانيين عموما، «أعيادا سعيدة وانطلاقة عام جديد ينعم فيه اللبنانيون بالأمن والاستقرار».