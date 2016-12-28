زعيتر استقبل وفوداً مهنئة بالوزارة: سنتعاون مع القطاعات الزراعية والإنتاجية

توجّهت وفود نيابية وبلدية واختيارية ورسمية وشعبية ودينية وحزبية، ووجهاء عشائر وعائلات بعلبك، وبعلبك الهرمل، لتهنئة الوزير غازي زعيتر بمناسبة توليه مهام وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة.

واستقبل زعيتر والمسؤول التنظيمي لإقليم البقاع في حركة «أمل» مصطفى الفوعاني وأعضاء قيادة الإقليم، وفود المهنئين يتقدّمهم: النائب كامل الرفاعي، قائممقام الهرمل طلال قطايا، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي على رأس وفد من العلماء، رؤساء ومدراء المصالح والادارات الرسمية في البقاع، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، ورؤساء الاتحادات البلدية وبلديات المنطقة، ووفود من «حزب الله» والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ومدراء فروع الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في البقاع.

وخلال الاستقبالات تحدّث زعيتر رأى أن المسؤولية كبيرة «لكن ان شاء الله سنكون على قدر هذه المسؤولية، بالتعاون مع القطاعات الزراعية في كل لبنان، من البقاع الى الجنوب والشمال وجبل لبنان، وسيكون لنا لقاءات مع القطاعات الزراعية والانتاجية بعد ان تنال هذه الحكومة الثقة، وقد يقول البعض ان الوقت المتاح لعمل الحكومة قصير، ولكن يجب علينا ان نبدأ بالعمل، وأولى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة قانون انتخاب عادل يؤمن صحة التمثيل لكل اللبنانيين ولكل فئاتهم، ولكن هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا تجاه اهلنا في المواضيع المعيشية والخدماتية».

وتابع: «سنكون صريحين وواضحين وشفافين في كل الامور، ولن اتحدث عما جرى من افتراءات وتجني على الرئيس نبيه بري عبر وزارتي المالية والاشغال العامة، ولكن اقول ان التاريخ سيشهد من كان يعمل بصدق وصراحة وشفافية، ويطبق القوانين، ومن كان يتجنى على الحركة ورئيسها ووزرائها».