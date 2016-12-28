شماس لـ «اللواء»: «الهيئات» ستقدّم  ورقة عمل القطاع الخاص للحكومة

لطالما تهيأت الهيئات الاقتصادية لحظة اعطاء الثقة للحكومة اللبنانية، لتقدم ورقة عمل القطاع الخاص، «المعدة منذ زمن»، في حين توقعت اوساط اقتصادية لـ«اللواء»، العناية التي نالها الاقتصاد اللبناني في البيان الوزاري، ليكون منسجما مع ما جاء في خطاب القسم.

ورغم ان الحكومة لا يتجاوز عمرها الأشهر حتى اجراء الانتخابات النيابية، الا ان الاقتصاديين يعولون عليها خيرا لناحية وضع ارضية ثابتة، تزيح ازمات لطالما كانت الهيئات الاقتصادية الجندي المجهول في مقاومتها وحيدة، وهو ما اشار اليه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديثه لـ«اللـواء».

ورقة عمل

واعتبر شماس ان الحكومة وان كانت قصيرة الامد، الا انها ستضع ارضية داعمة، تحضيرا لتحسين الوضع القائم، ولا بد من ان يحظى الوضع الاقتصادي على المراتب الاولى في سلم اولوياتها، بعد الانكماش الذي طاله خلال الفترات السابقة».

وعما اذا كانت هناك من ورقة عمل سيتقدم بها القطاع الخاص للحكومة، اكد شماس ان هناك العديد من الافكار الحاضرة منذ زمن، ويتم تجديدها بحسب ما يستجد من معطيات، مشيرا الى ان الهيئات الاقتصادية بصدد «زيارة للرئيس الحريري، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان قصار» بعد ان نالت الحكومة الثقة، «لتقديم ورقة عمل القطاع الخاص للحكومة».

استقرار طويل

واضاف: ان الاستقرار السياسي والمؤسساتي طويل الامد هو جل ما نتمناه، «بل نحن متمسكون بهذا النوع من الاستقرار»، معتبرا ان «المدماك الاساسي للاستقرار السياسي هو قانون انتخابي عادل يرعى جودة التمثيل والانصهار الوطني، ويلقى توافقا عاما، كلها امور تنعكس ايجابا على الدورة الاقتصادية في البلاد وتسهم في استمرارها تصاعديا».

واشار الى التحرك الاخير الذي كانت تنوي الهيئات الاقتصادية القيام به، الا انه الغي فور ظهور مؤشرات سياسية ايجابية، معتبرا ان «الهيئات الاقتصادية كانت تلعب دور الجندي المجهول كي تجاري الاوضاع بما تيسر» لناحية محاولات في تحسين اوضاع قطاعاتها.

واوضح انه وبعد التحسن الذي خيّم على الجو السياسي العام في لبنان، بات على الحكومة ايلاء اهمية «للعديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الازمات التي تعاني منها القطاعات الانتاجية كافة».

شراكة القطاعين

ورأى ان الشراكة بين القطاع العام والخاص، هي الحل الامثل للملفات المترهلة التي تشغل بال المواطن، حيث ان «الدولة لا قدرة لها على الاستمرار بهذا الشكل، في ظل الاعباء التي تثقلها، في حين ان عددا من القطاعات يتطلب استثمارات ضخمة للخروج من المراوحة التي تكبلها، كقطاع الكهرباء، والبنية التحتية، وكافة المرافق العامة ذات الطابع التجاري، لذا فان صيغة الشراكة بين الخاص الذي يملك قدرة الادارة والتمويل، والعام المنظم والضابط للإيقاع، حلا مثاليا لتحرير القطاعات تلك من اعبائها».

القطاع التجاري

وعن بعض الحلول التي تسهم في حماية القطاع التجاري، اقترح شماس «حماية للتاجر اللبناني، انشاء صندوق مخصص للقطاع التجاري ضمن الضمان الاجتماعي، اضافة الى تمويل تحفيزي عبر قروض مدعومة الفوائد كباقي القطاعات الاخرى».

اولى الملفات

اما الملفات العالقة التي يجب على الحكومة الاسراع في تحريرها، فأشار شماس الى العديد منها، مشددا على البدء بإقرار موازنة بنسخة لا تعيق النمو الاقتصادي، كما اعتبر انه لابد من الاسراع في اقرار» مرسومي ملف النفط العالقين، لنبدأ في حيز التنفيذ، اذ ان الخطوات العملية التي سيمر بها هذا الملف ابتداء من تلزيم الشركات الاجنبية، وصولا الى استخراج النفط، تستلزم ما يقارب الـ7 سنوات، وهو مسار طويل يستدعي انطلاقة سريعة».

واعطى «الاولوية المطلقة لمكافحة الفساد» نظرا لكلفته الباهظة على الاقتصاد والمجتمع، معربا عن سعادته باستحداث وزارة تعنى في هذا الشأن.

وختم شماس ان ورقة العمل المزمع تقديمها للحكومة تضمن رؤية لمعالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الوطن، و«ستترجم بمضمونها ما سلف».