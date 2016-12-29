موظفو كهرباء البارد: التوقف  عن العمل حتى تحقيق المطالب

الضنية – نظيم حايك:

أعلن عمال وموظفو معمل انتاج الكهرباء في شركة كهرباء البارد، في بيان امس، استمرارهم بالتوقف عن العمل، ووقف مولدات انتاج الكهرباء في المعمل المذكور، الى حين الاستجابة لمطالبهم التي كانوا قد رفعوها في كتاب إلى مجلس إدارة كهرباء البارد الممثل برئيسه ايلي باسيل.

وأوجزوا حقوقهم ومطالبهم «التي وعدت الشركة بتنفيذها ولم تنفذها حتى الان وهي: إعادة النظر بما تقدم به محامي الشركة بشأن مبلغ 350000 الف ليرة على أساس الراتب وهي بدل عن 70 بالمئة، بدل ساعات الليل التي حرمنا منها منذ سنوات عدة، المفعول الرجعي لبدل الضجيج الذي أقر سنة 2012، اعادة تفعيل الدرجات كل سنتين درجة التي ألغتها الشركة في قرار مناقض لعقد المصالحة، المنحة المدرسية، فرق الطبابة وتعويض نهاية الخدمة».