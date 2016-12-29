“ميرل لينش” تثبت نظرتها بالديون الخارجية للبنان

أظهرت الأرقام الصادرة عن “ميرل لينش” (Merrill Lynch) ان لبنان سجل نسبة عائد على الدين الخارجي قدرها 2.43% في الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2016، أي العائد الثامن الأدنى بين 43 سوقا في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، والعائد الـ 15 الأدنى بين 74 سوقا ناشئة مشمولة في مؤشر “Merrill Lynch External Debt EM Sovereign Index”.

وتأخّر أداء لبنان، وفق تقرير ميرل لينش الذي أوردته النشرة الاسبوعية لمجموعة “بنك بيبلوس”، عن أداء الأسواق الناشئة والتي بلغ العائد فيها نسبة 7.09% في الفترة المشمولة، وسجّل لبنان النسبة السادسة الأدنى على الدين الخارجي بين 26 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2016، متقدماً على قطر (+2.27%)، وعُمان (+0.1%)، وتركيا (-0.87%)، والسعودية (-2.51%) وموزمبيق (-13.77%).

في موازاة ذلك، أبقت “Merrill Lynch” توصياتها حول الديون الخارجية للبنان في فئة ”Market Weight” في محفظتها للديون الخارجية في الأسواق الناشئة، وعزت قرارها إلى استقرار سندات اليوروبوند اللبنانية وذلك بدعم من المصارف المحلية.

وإذ أشارت إلى ارتفاع إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في الأشهر الماضية، لم تتوقع ميرل لينش أن تخفّض وكالات التصنيف تصنيف لبنان الائتماني إلى ما دون B-.