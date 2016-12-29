نشاط سوق العقارات عام 2016!

أظهرت إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة والتي تغطي 11 شهراً من العام 2016 أن الأسواق العقارية شهدت زيادة في المعاملات ونشاط المبيعات.

وارتفع عدد عمليات المبيع بنسبة 2% على صعيدٍ سنوي من 56637 عملية في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2015 الى 57774 عملية في نفس الفترة من عام 2016، أما مبيعات الأجانب فانخفضت بنسبة 22.1% في العام على اساس سنوى لتصل الى 981 عملية في الفترة المشار إليها من عام 2016.

وكانت قيمة معاملات المبيع العقارية أيضاً على المسار التصاعدي في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، فحققت زيادة بنسبة 2.4% في العام على اساس سنوي.

وفقا لذلك، ارتفع متوسط قيمة المبيعات من 125490 دولار في الـ 11 شهرا الأولى من 2015 لتبلغ 128236 دولار في نفس الفترة من هذا العام، وسجلت معظم المناطق زيادة في قيمة معاملات البيع، وجاءت النسب الأعلى على الشكل التالي: بعبدا (16.8%)، الجنوب (14.4%) والبقاع (10.8%).