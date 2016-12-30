اعتداء على فريق تفتيش وزارة العمل في شكا والاجهزة الامنية توقف المعتدين

تابع وزير العمل الاستاذ سجعان قزي حادث الاعتداء على فريق تفتيش وزارة العمل دائرة طرابلس من قبل عدد من العاملين في شركة تكرير السكر في شكا حيث اجرى سلسلة اتصالات مع محافظ الشمال والاجهزة الامنية والقضائية.

وفي التفاصيل انه وبينما كان فريق تفتيش من مكتب وزارة العمل في الشمال مؤلف من مدير المكتب مرعب شديد والدكتور جهاد فلّو بمهمة تفتيش وتحقيق في شركة تكرير السكر في شكا تعرض شديد وفلو للتهديد والتعرض الجسدي بعد اكتشاف وجود عدد كبير من العمال الاجانب والسوريين يعملون من دون اجازات عمل في مراكز ادارية وفنية ومهن محصورة باللبنانيين.

وبنتيجة الاتصالات التي اجراها الوزير قزي حضرت الاجهزة الامنية المختصة الى مكان الاعتداء واقتادوا المعتدين الى فصيلة درك شكا . وبنتيجة التحقيق اصدر المدعي العام الاستئنافي نبيل وهبة اشارة بتوقيف المعتدين وعددهم اثنين تمهيدا للادعاءعليهم، وقد تم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لوزارة العمل بناء على توجيهات الوزير قزي