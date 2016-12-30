الجميل: القطلع الصناعي خسر مليار دولار منذ العام 2013

محمد عمر

أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل في كلمة له خلال زيارته  للرئيس سعد الحريري ضمن وفد من الهيئات الإقتصادية أننا “كقطاع صناعي نطمح بأن نقوم بدورنا الكامل على المستوى الاقتصادي، وهو قطاع صمد ويتابع صموده، ومن هنا نطالب بهيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية، لكي نتمكن جميعا من تحريك الاقتصاد الذي هو بحاجة إلى بعض الدفع لكي يتمكن من التقدم. فالقطاع الصناعي خسر منذ العام 2013 مليار دولار”.

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