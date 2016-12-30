النقابي المستقل: تغطية الأمراض السرطانية غير شاملة

أخيرا بعد انتظار طويل دفع ثمنه الموظفون المرضى، بدأ تطبيق التغطية الشاملة لأدوية المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية إثر الاتفاق ما بين معالي وزير الصحة العامة وائل أبوفاعور وإدارة التعاونية ممثلةً بسعادة المدير العام للتعاونية يحيى خميس، عبر تأمين برّادات خاصة في جناح خاص بالتعاونية موجود في مركز الكرنتينا التابع للوزارة لوضع أدوية مرضى التعاونية ، وهي غالباً باهظة الثمن بما يفوق الألف أو الألفي دولار.

إن التيار النقابي المستقل إذ يقدّر هذه الخطوة النوعية التي ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل الموظف المريض، يلفت نظر معالي الوزير وسعادة المدير العام إلى أن تغطية الأمراض السرطانية ما زالت غير شاملة، ومكلفة جدا . وبشهادة من الموظفين المرضى فإن تغطية المئة بالمئة لا تشمل إلا الأدوية التي يتناولها مرضى السرطان خارج المستشفيات . أما في المستشفى فيتوجب على الموظف المريض أن يدفع فرق العشرة بالمئة كلما دخل إلى المستشفى للعلاج. وبما أن وتيرة خضوع المريض للعلاج هي من مرتين إلى ثلاث مرات شهريا، فالعشرة بالمئة تساوي مليونين و مئتي ألف ليرة، مما قد يفوق قيمة راتبه الشهري أو تقاعده الضئيل.

إننا ندعو المسؤوليْن إلى أخذ هذه المعاناة بعين الاعتبار، والعمل على أن تشمل التغطية الأدوية التي تعطى في المستشفى، وإعفاء مرضى السرطان والأمراض المستعصية من العشرة بالمئة عند كل دخول للمستشفى.

ونأمل أن يُعمّم هذا القرارعلى الضمان الإجتماعي في ظل تضاؤل القيمة الشرائية للرواتب، وتقاعص المسؤولين عن إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.