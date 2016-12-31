دبوسي عرض مع وفد اوسترالي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

إلتقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، أمين صندوق المجلس اللبناني الأوسترالي غسان ملك والمنسق أحمد عبيد.

ووجه الوفد الدعوة لدبوسي لزيارة أوستراليا للقاء أبناء الجالية اللبنانية وللاطلاع على الطاقات التي يختزنها اللبنانيون في بلدان الإنتشار وبشكل خاص في أوستراليا.

كما تم إستعراض مختلف الأنشطة التي يقوم بها المجلس في الاغتراب الأوسترالي الذي يضم خيرة من أبناء الجالية اللبنانية ويسجل قصص نجاح على صعيد الريادة في مجتمع الأعمال، وفي شتى المجالات.

وأشار الوفد لتوفير حوافز تشجع على الإستثمارات في الوطن الأم وبناء شراكات في أعمال إستراتيجية والإفادة من الخبرات المتقدمة التي يمتلكها اللبنانيون في أوستراليا والتي تساعد على توسيع وتعزيز مختلف الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر عموما وبشكل خاص على نطاق العلاقات مع طرابلس ولبنان الشمالي.

وأشاد دبوسي ب “الدور الريادي والفاعل للأوستراليين من أصل لبناني الذين إستحقوا ثقة الشعب الأوسترالي ما يشكل العامل الرئيسي في ترسيخ متانة العلاقات والروابط بين لبنان وأوستراليا، وأنه سيبادر الى زيارة أوستراليا في أول فرصة سانحة للقيام بتلك الزيارة”.