اسعـار الـدولار واهـم العملات الاخرى

حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.

وفي ما يلي اسعار العملات والذهب كما اوردتها مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان ليوم الاثنين 3 /1 /2011 بالدولار بالليرة اللبنانية العملة شراء مبيـع شـراء مبيع الليـرة السوريـة 45,950 46,1500 32,60 32,88 الدينـار العراقـي 1163,90 1212,00 1,26 1,30 الدينـار الكويتـي 0.28328 0.28693 5264.82 5310.42 الدينار الاردني 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91 الدينار البحراني 0.37701 0.37703 3981.43 4015.92 درهـم الامارات 3.6719 3.6737 408.68 412.22 الريال القطـري 3.6391 3.6398 412.42 415.99 الريال السعــودي 3.7500 3.7503 400.25 403.71 الريال العماني 0.38450 0،32550 3898.70 3932.47 الجنيه المصري 5.7500 5.7520 261،00 263،26 الجنيه الاسترليني 1.6006 1.6010 2402،80 2423،61 الفرنك السويسـري 0.9725 0.9737 1542،49 1555،85 الكـورون السويـدي 7.1472 7.1492 209.98 211.80 الليـرة التركية (100 الف) 1.5459 1.5466 970.70 979.11

بالدولار بالليرة اللبنانية العملة شراء مبيع شـراء مبيع الالـف ين ياباني 81،44 81،45 18،43 18،59 الالـف فرنك افريقي 481.00 484.00 3.11 3.14 الـدولار الاميركي حوالة 150100 1514.00 الـدولار الاميركي بنكنوط 1501.00 1514.00 الدولار الكنـدي 1.0122 1.0127 1482،47 1495،31 الـدولار الاسترالي 0.9872 0.9874 1481،94 1494،77 اليـورو 1.3314 1.3316 1998،58 2015،89 الكـورون الدانماركي 5.4749 5.4779 274.09 276.46

الذهب الليـرة الانكليزية باب اول – – – – الليـرة العثمانية – – – – الليـرة الايرانية – – – – البيـزوس المكسيكي – – – – اونصة الذهـب 1419،77 1420،54 2131652،66 2150114،67 اونصة الفضة 31،11 31،16 46733،64.